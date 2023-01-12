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押注通脹降溫 美股向上 美債息降 道指升268點 見近1個月高

美國將於今晚公布通脹數據，市場預期整體和核心CPI的按年升幅都將回落，且1月份還會保持這個趨勢，隔晚市場已押注通脹將進一步降溫、憧憬聯儲局放鬆貨幣緊縮力度，美股向上。美國10年期國債招標結果強勁，中標息率較發行前交易率低0.5個基點，美債息全線下降。美2年期10年期債息倒掛，屆乎63.30基點至69.36基點。美3個月10年期債息倒掛，屆乎106.68基點至116.284基點，收報114.32基點，為收市價計最闊。道指標指連升兩日，納指連升4日。

道瓊斯工業平均指數收漲268點，升幅0.8%，報33973點。標普500指數收漲50點，升幅1.29%，報3969點。納斯達克綜合指數收漲189點，或1.76%，報10931點。

家得寶升2.61%，報329美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而Salesforce跌1.72%，報144.9元，拖低道指16點。

科技股方面，蘋果收市報133.49元，升2.11%，谷歌母公司Alphabet收市報91.52元，升3.5%，亞馬遜收市報95.09元，升5.8%，Facebook收市報132.89元，跌0.07%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.39%，報447點。德國DAX指數收漲1.18%，報14947點；法國CAC 40指數漲0.81%，報6924點；英國富時100指數收漲0.4%，報7724點。

道指曾升最多0.8%，是1月9日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見33974.69點，是2022年12月14日34395.65點後最高。收市報33973.01點，是2022年12月13日後收市新高，當日報34108.64點。連升2日，累計升455.36點，對上一次連升2日是2022年12月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2022年12月30日。

標指曾升最多1.3%，是1月9日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見3970.07點，是2022年12月14日4053.76點後最高。收市報3969.61點，是2022年12月14日後收市新高，當日報3995.32點。連升2日，累計升77.52點，對上一次連升2日是2022年12月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2022年12月30日。

納指曾升最多1.77%，是1月9日後最大升幅，當日升幅為2.25%。高見10932.44點，是2022年12月15日11029.57點後最高。收市報10931.67點，是2022年12月14日後收市新高，當日報11170.89點。連升4日，累計升626.43點，對上一次連升4日是2022年9月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2022年12月30日。

 