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港股ADR升158點 夜期高水327點 億華通上市 美期跌 亞股個別發展

美股向上，港股ADR升158點或0.73%，報21594點，即月恒指夜期升225點，報21763點，夜期高水327點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.33%，折合報378.77元；阿里巴巴（9988）跌0.51%，折合報112.33元；美團（3690）升1.3%，折合報176.26元；匯控（0005）升0.77%，折合報54.06元；建行（0939）升0.2%，折合報5元。

道期現跌0.079%；標期現跌0.06%；納期現跌0.05%。日股現跌0.07%，韓股現升0.28%，澳股現升1.07%。

VIX指數隔晚升2.47%或0.51點，報21.09點。

紐油現升0.2%或0.15美元，報77.57美元；布油現升3.2%或2.57美元，報82.67美元；金價現升0.12%或2.29美元，報1877.98美元；LME 銅期貨隔晚升2.38%或212.5美元，報9124.5美元。美國10年期債息現升0.36%或0.0129厘，報3.5521厘。

今日焦點股份可留意：

億華通（2402）今上市，定價60元。

迅銷（6288）今公布季績。

萬達酒店發展（0169）：控股股東「萬達海外」悉數質押持股。

嗶哩嗶哩（9626）完成發行ADR，集資3.9億美元。。

陽光房地產（0435）7.48億向羅守輝收購西九匯購物商場。

東風汽車（0489）全年銷量跌11％至246萬輛。

快狗（2246）大股東GoGo Tech持股跌至4.1%，高峰期持逾16.6%。

中海油（0883）今年資本開支料持平至多增100億元，9新項目投產。

安踏（2020）公布，安踏、FILA，第四季零售負增長。

莎莎（0178）第三財季零售及批發業務營業額跌12%，港澳營業額跌6.9%。

 

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