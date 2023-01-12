恒指今早高開163點或0.77%，報21599點，大市成交金額42億元；國指今早高開54點或0.76%，報7365點。恒生科技指數開市報4574點，升0.6%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中移動（0941）、潤啤（0291）、中石化（0386）拖累大市。
藍籌56隻升，9隻下跌，11隻無升跌。安踏（2020）升4.83%，報115元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.66%，報4.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報131元，升3.97%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報21.7元，跌4.19%。
恒指續高於10天線(20826.04點)、250天線(20325.3點)。科指續高於10天線(4407.3點)、250天線(4320.04點)。
APOLLO出行（0860）158億購「WM Motor」配股支付，威馬將成大股東。開市報0.29元，升13.73%。
億華通（2402）今上市，定價60元。開市報60元，無升跌。
迅銷（6288）今公布季績。無成交，報48.15元。
萬達酒店發展（0169）：控股股東「萬達海外」悉數質押持股。開市報0.28元，無升跌。
嗶哩嗶哩（9626）完成發行ADR，集資3.9億美元。。開市報212元，跌2.57%。
陽光房地產（0435）7.48億向羅守輝收購西九匯購物商場。開市報3.32元，無升跌。
東風汽車（0489）全年銷量跌11％至246萬輛。開市報4.63元，升0.65%。
快狗（2246）大股東GoGo Tech持股跌至4.1%，高峰期持逾16.6%。開市報3.83元，升2.68%。
中海油（0883）今年資本開支料持平至多增100億元，9新項目投產。開市報10.24元，升1.39%。
安踏（2020）公布，安踏、FILA，第四季零售負增長。開市報115元，升4.83%。
莎莎（0178）第三財季零售及批發業務營業額跌12%，港澳營業額跌6.9%。開市報1.84元，升1.1%。
破頂股包括，雅各臣（2633）創52周高，見1.08元，開市報1.08元，升2.86%；金源米業（0677）創52周高，見0.65元，開市報0.65元，升3.17%；百勝中國（9987）創52周高，見472.2元，開市報472.2元，升2.25%。
異動股
上升異動股，包括，安山金控（0033）開市報1.8元，升14.65%；APOLLO出行（0860）開市報0.29元，升13.73%；寶尊電商（9991）開市報17.3元，升6.4%；萬馬控股（6928）開市報3.5元，升6.06%；中糧家佳康（1610）開市報2.46元，升5.13%；貓眼娛樂（1896）開市報9.83元，升4.91%；安踏（2020）開市報115元，升4.83%；宏光（6908）開市報3.04元，升4.83%。
下跌異動股，包括，泉峰（2285）開市報38.2元，跌9.91%；陸慶（8052）開市報0.024元，跌7.69%；萬國數據（9698）開市報21.7元，跌4.19%；本間高爾夫（6858）開市報3.39元，跌3.97%；康達環保（6136）開市報0.55元，跌3.51%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報12.84元，跌2.73%；嗶哩嗶哩（9626）開市報212元，跌2.57%；聖諾醫藥（2257）開市報54.75元，跌1.79%；中生製藥（1177）開市報4.75元，跌1.66%。
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