2022年全年，全國居民消費價格比上年上漲2.0%；工業生產者出廠價格比上年上漲4.1%，工業生產者購進價格上漲6.1%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，12月份，各地區各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，多措並舉做好市場保供穩價，物價運行總體平穩。12月份，受石油及相關行業價格下降影響，PPI按月由漲轉降；受上年同期對比基數走低影響，按年降幅收窄。

CPI方面，從按月看，CPI由上月下降0.2%轉為持平。其中，食品價格由上月下降0.8%轉為上漲0.5%，影響CPI上漲約0.09個百分點。食品中，受季節性因素影響，鮮菜和鮮果價格分別上漲7.0%和4.7%；生豬供給持續增加，豬肉價格下降8.7%，降幅比上月擴大8.0個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降0.2%，影響CPI下降約0.13個百分點。非食品中，受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降6.1%和6.5%；隨著疫情防控政策優化調整，出行及娛樂活動逐步恢復，飛機票、電影及演出票、交通工具租賃費價格分別上漲7.7%、5.8%和3.8%；春節臨近，家政服務價格上漲1.0%。

從按年看，CPI上漲1.8%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中，食品價格上漲4.8%，漲幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI上漲約0.87個百分點。食品中，豬肉價格上漲22.2%，漲幅比上月回落12.2個百分點；薯類和鮮果價格分別上漲12.7%和11.0%，漲幅均有擴大；雞蛋、食用油和糧食價格分別上漲10.0%、7.2%和2.6%，漲幅均有回落；鮮菜價格下降8.0%，降幅收窄13.2個百分點。非食品價格上漲1.1%，漲幅與上月相同，影響CPI上漲約0.92個百分點。非食品中，汽油和柴油價格分別上漲10.5%和11.4%，漲幅均有回落；飛機票價格上漲26.7%，漲幅擴大7.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，按年上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

PPI方面，從按月看，PPI由上月上漲0.1%轉為下降0.5%。生產資料價格由持平轉為下降0.6%；生活資料價格由上漲0.1%轉為下降0.2%。國際原油價格下行帶動國內石油及相關行業價格下降，其中石油和天然氣開採業價格下降8.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降3.5%。金屬和煤炭價格上漲，其中有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.4%；煤炭開采和洗選業價格上漲0.8%。此外，農副食品加工業價格由上漲0.7%轉為下降1.0%；計算機通信和其他電子設備製造業價格由上漲0.3%轉為下降0.2%；醫藥製造業價格由持平轉為上漲0.2%。

從按年看，PPI下降0.7%，降幅比上月收窄0.6個百分點。生產資料價格下降1.4%，降幅收窄0.9個百分點；生活資料價格上漲1.8%，漲幅回落0.2個百分點。主要行業中，價格降幅收窄的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降14.7%，收窄4.0個百分點；非金屬礦物製品業下降7.8%，收窄1.1個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降3.6%，收窄2.4個百分點；煤炭開采和洗選業下降2.7%，收窄8.8個百分點。價格漲幅回落的有：石油和天然氣開採業上漲14.4%，回落1.7個百分點；農副食品加工業上漲6.9%，回落1.0個百分點。價格漲幅擴大的有：石油煤炭及其他燃料加工業上漲10.1%，擴大3.2個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業上漲1.3%，擴大0.1個百分點。

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