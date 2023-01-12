港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌17.67點子至3.18196%，是2022年11月15日後最低，當日報3.07452%。對上一次連跌3日是2022年12月19日，當日拆息報4.75143%。
港元現報7.81元升值33點子，曾貶值最多3點子，報7.8136元，亦曾升值最多41點子，報7.8092元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.52點子至1.12893%，是2022年9月20日後收市新低。1星期HIBOR跌9.73點子至2.42833%，是2022年12月23日後收市新低。2星期HIBOR跌2.66點子至2.8075%，是2022年11月14日後收市新低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.92點子至4.11363%，是2022年10月18日後收市新低。6個月期HIBOR跌5.14點子至4.8031%，是2022年10月27日後收市新低。12個月期HIBOR跌3.38點子至5.08649%，是2022年10月21日後收市新低。
美元指數現報103.075貶值0.113點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報4.42986%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2479%，連續3日擴闊，利差是2022年7月21日後最低，當日差距為-1.3139%。
對上一次連續3日擴闊，是2023年1月05日，當日利差報-0.8177%。
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