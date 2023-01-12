富途證券早於去年9月就事件報警及通知相關監管機構，直至本月三度報警。富途證券並在網站及App當眼位置登出反詐騙公告，及加強了相關投資者教育內容。根據富途證券統計，自2022年9月至今4個月，共有近5000宗查詢與詐騙短訊有關，平均每月過千宗。

富途證券提醒市民，身處境外的騙徒可能會透過不同渠道收集市民的聯絡資訊，從而將附有詐騙內容和加上偽造發送方名字的即時短訊四處發送，造成撞騙的效果。同時強調公司與發出上述偽冒手機短訊的帳戶或人士並無任何關係。富途證券員工不會透過發送短信或任何即時通訊軟件的方式給予投資建議及組織投資諮詢活動。

富途證券指，如市民收到懷疑偽冒手機短訊，請不要點擊任何連結或開啟對話，並慎防披露任何敏感資料，如：密碼、個人資料或與偽冒富途證券的機構或人士進行任何操作，以免受騙或造成任何損失。

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