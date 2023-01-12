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港航：今年增聘千名員工並加薪  料明年中航運力全面恢復至疫前水平

隨着全球旅遊業的復甦對機位需求迅速大增，香港航空計劃於今年內，增聘 1000 名員工，以支持營運需要及未來增長 。

香港航空亦宣布向全體員工加薪。機組人員加薪 8%，飛行時薪另加 10%; 後勤員工加薪 5%及 5%季度酌情花紅，此花紅與公司業績及個人表現掛鈎，於今年 1 月 1 日起生效，有關詳情將個別通知員工。 

香港航空主席侯偉表示，向員工表示衷心感謝，指出是次調整是回饋員工的努力，感謝他們支持公司渡過難關。 

香港航空表示，作為本地重要航空公司之一，預計於 1 月起，其航班營運數量將增加到每天 30 個航段，達到疫前 30%水平;飛行航點恢復至 15 個，包括東京、大阪、沖繩、札幌、首 爾、台北、曼谷、馬尼拉、河內、北京、上海、杭州、南京、成都和海口，相當於疫前 約 50%水平。公司預期到 2023 年底，整體運力可恢復至疫前 75%，到 2024 年年中則可全面恢復。 

為了進一步支持 2023 年的營運計劃，公司已陸續召回之前放休薪假的員工重返工作崗位。 同時恢復招聘，目標於 2023 年底，於本地及海外共聘用 1,000 名新員工，包括 120 名機 師、500 名機艙服務員和 380 名後勤人員。屆時員工人數將可恢復到疫前 6 至 7 成水平。 

侯偉表示，經歷過前所未有的壓抑後，人們出行意欲大增。公司在過去幾個月充分捉緊每一個旅遊復蘇機會，業務穫得持續增長，當中以日本市場最為突出。而隨著中國內地取消旅遊限制，其即成為下一個重要業務市場，因此，公司於 1 月 10 日起，每星期往來中國航班 增加一倍至 35 班，相信能為旅客提供更多出行選擇。

 

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