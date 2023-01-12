不過比這些申報及聲明更麻煩的，是每年年初都要「老作」一遍的KPI。相信只要是打工仔，對KPI這三個英文字母都不會感到太陌生，簡單而言，就是評估每年工作表現的指標。年初制訂一些目標，再到年底看看這些目標能否達成，以決定明年升職加薪派花紅的機率，驟聽十分公平，然而在大多數的情況下，這些KPI卻是些難以量化的目標。

或許大家意想不到，作為Front Office，最愛看到的KPI，竟然是「全年P&L達50球美金」、「全年新增10隻New B 」一類有明確數字的指標，跑數壓力雖然大，但起碼目標清晰，也知道努力方向所在，而且也更易推算評核的標準，例如最終交到50球數、10隻New B，10分滿分可能有8、9分，多過則可直達10分，少些可能得6、7分。筆者最怕的，是「提升公司形象」一類軟性指標，單是如何衡量是否提升、如何量化提升的幅度，相信已屬博士級別的經濟難題。

然而更難搞的，是遇上一些「吹水」式的硬指標，而這些指標再包含著一些財經界Hot Topic，而近年見得最多的，肯定就是ESG了。ESG是近年企業趨之若鶩的名詞，希望企業在賺錢同時，能夠兼顧到環境及社會責任，達至良好管治。這些宏大的目標，當然最好交由最高級別的管理層「發辦」，但當連小員工的KPI，也硬性出現「提升公司ESG水平」、「執行Daily Task更符合ESG指標」等的要求，迷惘是在所難免的。難道我連Print少兩張紙、關機才收工等雞毛蒜皮的事，也要不怕醜地寫進KPI Review的空格上用作評分？聽說呼吸產生的二氧化碳，也會污染環境，讓我在上班時間內，每隔一小時就閉氣一分鐘，豈不是對提升公司ESG水平貢獻良多？

「唔啱咪唔好寫ESG囉！唔通真係逼你填？」正確，大部分投行填寫KPI的系統，都會包括一些可因應所處部門而自行制訂KPI的空欄，以及一些系統已預設好的KPI，而不幸地，ESG在近幾年都是Default KPI的常客。不知是為了配合潮流，抑或是公司真的這麼具遠景，過去經驗話你知，每當投資市場興起甚麼企業Key Terms，翌年這些Terms總會出現在Default KPI內。

遠至十多年前的「可持續發展」，到早幾年資本市場突然掀起KYC熱潮，KYC旋即出現在所有員工的Default KPI內，甚至是電腦、結算等部門，也要一起Know Your Client起來，但事實上他們根本不用接觸客戶。又有幾年突然講究要做良心企業，Social Responsibility隨即登場，為了配合公司的即興要求，年資碰巧到了有機會升職的同事，那幾年突然每年都走去做幾次義工，最好是公司Event Team舉辦的，有相為證，到年底Review時，也有些東西可以拿出來填滿Default KPI內的空格。

說了這麼多，無非想帶出ESG與小員工難有關連，而且單打獨鬥也幹不了甚麼大事。ESG當然不壞，又想有利環境，又想有社會責任，更想有良好管治文化，誰不想呢？無間道也人人想做好人，但現實總有某些地方充滿矛盾。舉例說一間石油公司，就算它寧願付出更高成本，去利用對環境影響最少的方法開採，本身石油行業，已經背負著會污染環境的原罪，即使如何向ESG獻媚，也總會有人說它不符合ESG，除非轉去做新能源吧，但有否需要為ESG而摒棄本業？抑或從損害環境賺來的利潤，拿出若干部分損給弱勢社群，盡顯社會責任，就可以在ESG中的E和S之間相互抵銷？我不是專家，也希望有人可以解答這疑問。

「講嚟講去，ESG只係左膠嘢。希望世界更美好？係咪唔駛開飯？」這是某證券行RO年前被更高層逼去上ESG課程時，一氣之下在Happy Hour吐出的酒後之言。ESG遠景大，但也因為包含得太多，導致很容易失焦，甚至去到「濫」的地步。「開飯」與「世界更美好」未必處於對立位置，反而是當所有企業都說自己很ESG時，ESG已經淪為口號。如何為企業訂ESG分數？所有企業也想節能，但節能真的為了E？抑或只是為了慳電費減成本。大企業愛捐錢，但捐錢真的為了S？抑或是為Brand Building建立正面形象？恒生ESG指數說得更白，指數成分股與恒指完全一致，只是根據ESG評分來定比重，而且這比重也評得相當粗糙，金融股科技股名列前茅，煤炭石油零售股處於較後位置。可以說，所有企業都有ESG，ESG適用於所有企業。

「你知唔知，點解呢幾年咁多人講ESG？」已升任為會計師行Partner的舊同學，在某次聚會上這樣問。「想提升企業形象？」、「政府推廣，所以想扮愛國？」與會眾人答案眾多，但Partner均一一搖頭。「其實係因為疫情令大部分企業盤數都差咗好多，業績無得Sell，咪Sell自己好ESG囉！ESG吹水成分咁高，你點講都得㗎！」如此說來，ESG豈非只是一塊遮醜布，用來分散注意力，替企業掩飾業務上的不理想？疫後復常是今年主題，若Partner所言正確，當企業業績好轉時，利用ESG來吹水的人或企業，或許也會變得不再如此普及了。

羅仕揚