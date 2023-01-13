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美通脹放緩 美股創1個月高 道指升216點

能源價格下跌推動下，美國12月整體CPI按月下降0.1%，為兩年半以來首次下降，6.5%的按年漲幅亦創下2021年10月以來最小。通脹數據公佈後，費城聯儲行長Harker表示未來加息步伐應該在25個基點。互換合約也顯示聯儲局2月加息幅度料降至25個基點。里奇蒙聯儲銀行行長Barkin表示，通脹已經在放緩，聯儲局無需像去年那樣激進地加息。聖路易斯聯儲行長Bullard表示，聯儲局應儘快將利率水平提高至5%以上，以確保物價壓力得到緩解。

美10年債息回落，但美3個月10年期債息倒掛再紀錄、美股見近1個月高。

道瓊斯工業平均指數收漲216點，升幅0.64%，報34189點。標普500指數收漲13點，升幅0.35%，報3983點。納斯達克綜合指數收漲69點，或0.64%，報11001點。

波音升3.02%，報214.32美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而麥當勞跌0.79%，報266.69元，拖低道指13點。

科技股方面，蘋果收市報133.41元，跌0.05%，谷歌母公司Alphabet收市報91.13元，跌0.42%，亞馬遜收市報95.27元，升0.18%，Facebook收市報136.71元，升2.87%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.63%，報450點。德國DAX指數收漲0.74%，報15058點；法國CAC 40指數漲0.75%，報6975點；英國富時100指數收漲0.9%，報7794點。

美3個月10年期債息倒掛曾擴至126.323基點，創紀錄最闊，收市報116.221基點，亦為收市價計最闊。美2年期10年期債息倒掛，屆乎61.973基點至73.82基點。美國10年期債息低見3.4199點，是2022年12月13日3.4123點後最低，收市報3.44點，是2022年12月7日後收市新低，當日報3.4169點。

道指曾升最多0.94%，是1月6日後最大升幅，當日升幅為2.37%。高見34292.67點，是2022年12月14日34395.65點後最高。收市報34189.97點，是2022年12月2日後收市新高，當日報34429.88點。連升3日，累計升672.32點，對上一次連升3日是2022年11月25日。

標指曾升最多0.71%，是1月11日後最大升幅，當日升幅為1.3%。高見3997.76點，是2022年12月14日4053.76點後最高。收市報3983.17點，是2022年12月14日後收市新高，當日報3995.32點。連升3日，累計升91.08點，對上一次連升3日是2022年11月8日。

納指曾升最多0.88%，是1月11日後最大升幅，當日升幅為1.77%。高見11027.75點，是2022年12月15日11029.57點後最高。收市報11001.1點，是2022年12月14日後收市新高，當日報11170.89點。連升5日，累計升695.86點，對上一次連升5日是2022年7月8日。

 