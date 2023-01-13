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港股ADR升138點 夜期高水223點 美期升亞股升 正味集團上市

美股向上下，港股ADR升138點或0.64%，報21653點，即月恒指夜期升148點，報21737點，夜期高水223點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.31%，折合報362.86元；阿里巴巴（9988）跌0.32%，折合報110.44元；美團（3690）升0.65%，折合報174.13元；匯控（0005）升2.25%，折合報55.32元；建行（0939）跌0.17%，折合報5元。

道期現升0.104%；標期現升0.11%；納期現升0.01%。日股現跌0.54%，韓股現升0.57%，澳股現升0.95%。

VIX指數隔晚跌10.71%或2.26點，報18.83點。

紐油現跌0.08%或0.07美元，報78.32美元；布油現升1.64%或1.36美元，報84.03美元；金價現升0.09%或1.71美元，報1898.8美元；LME 銅期貨隔晚升0.68%或62.5美元，報9187美元。美國10年期債息現升0.37%或0.0128厘，報3.4528厘。

今日焦點股份可留意：

正味集團（2147）上市，定價0.68元。

眾安集團（0672）分拆上市的众安智慧生活服務（2271）公布延遲上市。

華潤置地（1109）去年賣樓收入跌4.6%，12月合同銷售升一成。

六福（0590）港澳第三季同店跌8%， 望2023財年同店維持增長。

中銀航空租賃（2588）：去年共交付34架新飛機，簽訂78項租賃承諾。

復星國際（0656）據報擬出售比利時珠寶鑒定公司IGI。

縱橫遊（8069）遭大股東減持7%。

德昌電機（0179）：首3個財季營業額升6%，料全球經濟放緩抑制第4財季增長。

盈滙企業（2195）確認1月4日遭廉署調查，前主席辭任。

迅銷（6288）首季表現遜預期，少賺9%，主因內地業務受疫情影響。

 

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