恒指今早高開90點或0.43%，報21605點，大市成交金額25億元；國指今早高開14點或0.21%，報7326點。恒生科技指數開市報4492點，升0.13%。
匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、創科實業（0669）拖累大市。
藍籌53隻升，12隻下跌，11隻無升跌。申洲國際（2313）升2.36%，報101.8元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌1.58%，報59.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，6隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報22.5元，升3.21%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報66.25元，跌0.9%。
恒指續高於10天線(21003.86點)，另20天線(20252.59點)逼近250天線(20317.4點)。科指續高於10天線(4437.1點)，20天線(4284.76點)逼近250天線(4315.65點)。
正味集團（2147）上市，定價0.68元。開市報0.74元，升8.82%。
眾安集團（0672）分拆上市的众安智慧生活服務（2271）公布延遲上市。開市報0.255元，無升跌。
華潤置地（1109）去年賣樓收入跌4.6%，12月合同銷售升一成。開市報39.15元，升1.16%。
六福（0590）港澳第三季同店跌8%， 望2023財年同店維持增長。無成交，報25.5元。
中銀航空租賃（2588）：去年共交付34架新飛機，簽訂78項租賃承諾。開市報65.5元，跌1.06%。
復星國際（0656）據報擬出售比利時珠寶鑒定公司IGI。開市報7.43元，升4.65%。
縱橫遊（8069）遭大股東減持7%。開市報0.144元，無升跌。
德昌電機（0179）：首3個財季營業額升6%，料全球經濟放緩抑制第4財季增長。無成交，報10.14元。
盈滙企業（2195）確認1月4日遭廉署調查，前主席辭任。無成交，報0.185元。
迅銷（6288）首季表現遜預期，少賺9%，主因內地業務受疫情影響。無成交，報46.9元。
破頂股包括，3D Medicines（1244）創上市新高，見46.8元，開市報46.8元，升0.21%；綠葉製藥（2186）創52周高，見4.07元，開市報4.07元，升0.49%；金源米業（0677）創52周高，見0.73元，開市報0.73元，升1.39%；渣打（2888）創52周高，見65.9元，開市報65.9元，升1.07%。
異動股
上升異動股，包括，諾輝健康（6606）開市報29元，升9.43%；寶尊電商（9991）開市報18.62元，升6.89%；復星（0656）開市報7.43元，升4.65%；陸慶（8052）開市報0.024元，升4.35%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.14元，升3.64%；亞盛醫藥（6855）開市報29.2元，升3.36%；維亞生物（1873）開市報1.85元，升3.35%；和鉑醫藥（2142）開市報3.75元，升3.31%；萬國數據（9698）開市報22.5元，升3.21%；山東新華製藥股份（0719）開市報7.65元，升3.1%；康龍化成（3759）開市報63.15元，升2.93%。
下跌異動股，包括，金禧國際（0091）開市報0.33元，跌5.71%；國藥控股（1099）開市報19.8元，跌2.46%；龍源電力（0916）開市報10.5元，跌2.42%；雅迪（1585）開市報15.64元，跌2.13%；力勤資源（2245）開市報15.46元，跌2.03%；貝康醫療（2170）開市報4.51元，跌1.96%；中國有贊（8083）開市報0.27元，跌1.82%；中國財險（2328）開市報7.6元，跌1.68%；特步（1368）開市報9.01元，跌1.64%；敏華控股（1999）開市報8.52元，跌1.62%。
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