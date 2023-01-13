報道指，行動方案明確，合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，同時完善針對30家試點房企的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。方案按照穩當前也利長遠的思路，通過短期針對性措施和中長期制度性安排，圍繞「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四個方面，重點推進21項工作任務。

報道指，工作任務中包括設立全國性金融資產管理公司專項再貸款，支持其市場化參與行業重組併購，加快風險出清。

報道指，在推動住房租賃市場建設方面，金融部門近期也將出台金融支持住房租賃市場發展的相關文件，並設立1000億元住房租賃貸款支持計劃，支持部分城市試點市場化批量收購存量住房，擴大租賃住房供給。

報道指，下一步，金融管理部門將鼓勵金融機構與優質房企自主協商，推動存量融資合理展期；加大信貸、債券等新增融資支持力度；研究銀行向優質房企集團提供貸款，合理滿足集團層面流動資金需求；支持境外債務依法償付，提供外匯管理等政策支持。

其他報道

內地去年按人民幣計價出口增10.5%

內地計劃持有阿里和騰訊旗下本土公司「金股」

陳茂波：港營商環境已全面開放 應加速迎接市場機遇

滬深兩市主要指數高開 人行本周淨投放2130億人幣

恒指高開90點 科指升0.13% 正味上市升8.8%

蘋果CEO庫克減薪逾40%

百果園集團IPO定價5.6元 一手中籤率19.99%

美麗田園醫療健康IPO超購21倍 一手中籤率55%

望塵科技IPO中間定價 一手中籤率50.02%

港股ADR升138點 夜期高水223點 美期升亞股升 正味集團上市

北水增持國美 減持南方恆生科技

美通脹放緩 美股創1個月高 道指升216點