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據報內地將再推新招 防風險擴散至優質房企

新華社引述消息報道，為防止風險從出險房企向優質房企擴散，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，內地有關部門起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》，並將於近期推動儘快落地。

報道指，行動方案明確，合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，同時完善針對30家試點房企的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。方案按照穩當前也利長遠的思路，通過短期針對性措施和中長期制度性安排，圍繞「資產激活」「負債接續」「權益補充」「預期提升」四個方面，重點推進21項工作任務。

報道指，工作任務中包括設立全國性金融資產管理公司專項再貸款，支持其市場化參與行業重組併購，加快風險出清。

報道指，在推動住房租賃市場建設方面，金融部門近期也將出台金融支持住房租賃市場發展的相關文件，並設立1000億元住房租賃貸款支持計劃，支持部分城市試點市場化批量收購存量住房，擴大租賃住房供給。

報道指，下一步，金融管理部門將鼓勵金融機構與優質房企自主協商，推動存量融資合理展期；加大信貸、債券等新增融資支持力度；研究銀行向優質房企集團提供貸款，合理滿足集團層面流動資金需求；支持境外債務依法償付，提供外匯管理等政策支持。

 

 

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