moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

短線拆息升 中長線回 1個月HIBOR連跌4日 見近兩個月低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.18點子至3.18018%，是2022年11月15日後最低，當日報3.07452%。對上一次連跌4日是2022年12月20日，當日拆息報4.71798%。

港元現報7.8109元貶值22點子，曾貶值最多22點子，報7.8109元，亦曾升值最多7點子，報7.808元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升19.54點子至1.32429%；1星期HIBOR升15.32點子至2.58155%；2星期HIBOR升8.46點子至2.89214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.07點子至4.08298%；6個月期HIBOR跌4.08點子至4.76232%；12個月期HIBOR跌2.92點子至5.05732%。

美元指數現報102.299升值0.053點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報4.42343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2432%，連續4日擴闊，利差是2022年7月21日後最低，當日差距為-1.3139%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年1月06日，當日利差報-0.8784%。

其他報道

美國眾議院禁止向內地出售戰略儲備石油

滴滴據報新年前裁員

據報內地將再推新招 防風險擴散至優質房企

瑞典發現歐洲最大稀土礦床 有望減低對中國的依賴

內地去年按人民幣計價出口增10.5%

內地計劃持有阿里和騰訊旗下本土公司「金股」

陳茂波：港營商環境已全面開放 應加速迎接市場機遇

滬深兩市主要指數高開 人行本周淨投放2130億人幣

恒指高開90點 科指升0.13% 正味上市升8.8%

蘋果CEO庫克減薪逾40%

百果園集團IPO定價5.6元 一手中籤率19.99%

美麗田園醫療健康IPO超購21倍 一手中籤率55%

望塵科技IPO中間定價 一手中籤率50.02%

港股ADR升138點 夜期高水223點 美期升亞股升 正味集團上市

北水增持國美 減持南方恆生科技

美通脹放緩 美股創1個月高 道指升216點