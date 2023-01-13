港元現報7.8109元貶值22點子，曾貶值最多22點子，報7.8109元，亦曾升值最多7點子，報7.808元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升19.54點子至1.32429%；1星期HIBOR升15.32點子至2.58155%；2星期HIBOR升8.46點子至2.89214%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.07點子至4.08298%；6個月期HIBOR跌4.08點子至4.76232%；12個月期HIBOR跌2.92點子至5.05732%。

美元指數現報102.299升值0.053點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報4.42343%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2432%，連續4日擴闊，利差是2022年7月21日後最低，當日差距為-1.3139%。

對上一次連續4日擴闊，是2023年1月06日，當日利差報-0.8784%。

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