美國通脹放緩，美股上升，恒指今早亦高開90點，早段曾升最多137點，美期向下，限制大市升幅，恒指曾倒跌最多39點，半日高低波幅177點。
恒指半日升35點或0.16%，報21549點，大市成交金額653億元；國指升7點或0.1%，報7319點。恒生科技指數收報4485點，跌0.04%。
藍籌股成交金額267.37億元，佔大市成交40.94%；科指成份股成交金額140.07億元，佔大市成交21.45%；國指成份股成交金額226.15億元，佔大市成交34.63%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、友邦（1299）、京東（9618）拖累大市。
藍籌42隻升，31隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升3.14%，收報134.8元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.37%，收報9.69元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報23.15元，升6.19%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報94.25元，跌2.73%。
恒指續高於10天線(20998.3點)，20天線(20249.81點)逼近250天線(20317.18點)。科指曾下試10天線(4436.32點)，20天線(4284.38點)逼近250天線(4315.62點)。
北水南下合計淨流入16.15億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入49.36億元人民幣，較上日減少48.28%，連續第8日流入，累計流入562.6億元。
據報內地將再推新招，防風險擴散至優質房企。中海外（0688）收報21.45元，跌0.69%；龍湖（0960）收報24.9元，跌0.4%；華潤置地（1109）收報38.85元，升0.39%；碧桂園（2007）收報2.84元，跌0.35%。
內地計劃持有阿里（9988）和騰訊（0700）旗下本土公司「金股」。收報111.3元，升0.45%。
正味集團（2147）上市，定價0.68元。半日收報0.61元，跌10.29%。
眾安集團（0672）分拆上市的众安智慧生活服務（2271）公布延遲上市。收報0.255元，無升跌。
華潤置地（1109）去年賣樓收入跌4.6%，12月合同銷售升一成。收報38.85元，升0.39%。
六福（0590）港澳第三季同店跌8%， 望2023財年同店維持增長。收報25.2元，跌1.18%。
中銀航空租賃（2588）：去年共交付34架新飛機，簽訂78項租賃承諾。收報67.05元，升1.28%。
復星國際（0656）據報擬出售比利時珠寶鑒定公司IGI。收報7.18元，升1.13%。
縱橫遊（8069）遭大股東減持7%。收報0.142元，跌1.39%。
德昌電機（0179）：首3個財季營業額升6%，料全球經濟放緩抑制第4財季增長。收報10.38元，升2.37%。
盈滙企業（2195）確認1月4日遭廉署調查，前主席辭任。創上市新低，見0.057元，收報0.148元，跌20%。
迅銷（6288）首季表現遜預期，少賺9%，主因內地業務受疫情影響。收報46.8元，跌0.21%。
破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見64.6元，收報64.6元，升7.31%；巨子生物（2367）創上市新高，見37.45元，收報37元，升4.37%；3D Medicines（1244）創上市新高，見48.15元，收報48.05元，升2.89%；南航（1055）創52周高，見5.74元，收報5.66元，升4.04%；百濟神州（6160）創52周高，見164元，收報164元，升5.6%；康諾亞（2162）創52周高，見68.95元，收報68.85元，升12.68%；綠葉製藥（2186）創52周高，見4.1元，收報4.04元，跌0.25%；金源米業（0677）創52周高，見0.75元，收報0.73元，升1.39%；華住集團（1179）創52周高，見37.5元，收報37.05元，升4.22%；中國電信（0728）創52周高，見3.49元，收報3.49元，升3.56%；中國聯通（0762）創52周高，見5.38元，收報5.37元，升1.9%；聯通（0762）創52周高，見5.38元，收報5.37元，升1.9%；渣打（2888）創52周高，見66.35元，收報66.15元，升1.46%。
3隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.188元，收報0.198元，無升跌；康灃生物科技（6922）低見14.3元，收報14.9元，跌1.97%；盈滙企業（2195）低見0.057元，收報0.148元，跌20%。
異動股
上升異動股，包括，興科蓉醫藥（6833）收報0.39元，升32.2%；綠科科技（0195）收報0.53元，升20.45%；億達中國（3639）收報0.52元，升19.54%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.036元，升16.13%；熒德控股（8535）收報0.109元，升14.74%；兆科眼科（6622）收報4.56元，升14.29%；中國新城鎮（1278）收報0.065元，升14.04%；心通醫療（2160）收報3.47元，升13.03%；康諾亞（2162）創52周高，見68.95元，收報68.85元，升12.68%；科濟藥業（2171）收報19.68元，升11.95%；和黃醫藥（0013）收報30.2元，升11.65%。
下跌異動股，包括，盈滙企業（2195）創上市新低，見0.057元，收報0.148元，跌20%；保集健康（1246）收報0.091元，跌15.74%；環球數碼（8271）收報0.092元，跌9.8%；南方通信（1617）收報0.103元，跌8.04%；VESYNC（2148）收報4.42元，跌7.53%；亞視（0707）收報0.026元，跌7.14%；雍禾醫療（2279）收報10.16元，跌6.96%；登輝控股（1692）收報2.11元，跌6.22%；碧瑤綠色（1397）收報0.48元，跌5.88%；創維集團（0751）收報4.83元，跌5.85%；招商局港口（0144）收報11.04元，跌5.64%。
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