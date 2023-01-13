報道指，特斯拉原定於年中開始第三階段的擴建計劃，預期完工後產能將提升一倍至200萬輛汽車。不過，中國政府據報以數據安全為由，限制特斯拉在中國擴張業務。

報道引述知情人士指，雖然上海廠第三期擴建計劃存在變數，但據悉特斯拉目前已得到上海官員的支持。

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