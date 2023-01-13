微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）過去曾對外表示自己不使用iPhone，而是選用Android手機。日前蓋茨向網友透露，他正在使用的手機是三星Galaxy Z Fold 4，對於他不是用自家微軟手機，不少網民感到意外。
外媒Android Authority報道，蓋茨去年在Reddit論壇接受網友問答，稱自己用的新手機是三星Galaxy Z Fold 3，惟他今年再度被問及此問題時，他透露自己手機已升級至Galaxy Z Fold 4，而且該手機是李在鎔送他的禮物。
蓋茨認為，摺疊手機的螢幕尺寸夠大，無須使用平板電腦，他平常隨身攜帶的用品是一部三星手機和一部Windows筆記型電腦。
Galaxy Z Fold 4售價並不便宜，在美國零售價接近1600美元，較蘋果iPhone 14及14 Pro的售價還高。
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