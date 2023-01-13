渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，估計在政策刺激和經濟重新開放的推動下，企業盈利有望在下半年強勁復蘇。當恒指升至22200點時，可能會出現一些獲利回吐，他建議恒指回落至19300點水平買入。

報告尤其對亞洲（不計日本）的股票市場看好，在中國經濟重新開放，將支持由消費帶動的行業，包括通訊服務和非必需消費品股，料將受惠於更多的支持政策以及流動性限制的進一步優化。

不過，報告指出，相比股票和現金，現時債券的收益率水平很可能是2023年的最佳投資機會之一，團隊因而增持(Overweight)債券，當中包括政府債和優質企業價。

此外，報告認為，美聯儲有機會暫停加息週期，美元或於未來6至12個月內走低，因此看好歐元和日圓，預計兩種貨幣有機會錄得強勁的全年表現，建議於第一季內出現回軟時作出增持。

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