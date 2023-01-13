美通脹公布後，美匯續偏強，貼近102的逾半年最強水平，人民幣亦創逾半年高，離岸人民幣升值至6.7201元，是2022年8月10日6.7164元後最強，在岸人民幣升值至6.7141元，是2022年7月11日6.6971元後最強。

恒指今早高開90點，早段曾跌最多39點，午後升幅曾擴大至升255點，高低波幅295點。

恒指收市升224點或1.04%，報21738點，大市成交金額1330億元，較上日減少16.65%；國指升79點或1.09%，報7391點。恒生科技指數收報4554點，升1.51%。

藍籌股成交金額749.77億元，佔大市成交56.37%；科指成份股成交金額329.3億元，佔大市成交24.75%；國指成份股成交金額526.12億元，佔大市成交39.55%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、美團（3690）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌56隻升，16隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升6.37%，收報72.6元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌4.39%，收報9.79元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報23.55元，升8.03%；跌幅最大的是聯想（0992）收報6.32元，跌2.02%。

恒指續高於10天線(21017.22點)，20天線(20259.27點)逼近250天線(20317.93點)。科指曾下試10天線(4443.29點)，20天線(4287.86點)逼近250天線(4315.9點)。

北水南下合計淨流入20.42億元，終止單日流出，淨流入金額是1月5日32.98億元後最多。南水北上合計淨流入133.36億元人民幣，較上日增加39.72%，連續第8日流入，累計流入646.6億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.19%，高見21770.08點，是2022年7月8日21961.75點後最高。今日收市報21738.66點，是2022年7月5日後收市新高，當日報21853.07點。連升3日，累計升407.2點，對上一次連升3日是1月4日。

科指曾升最多1.72%，高見4564.11點，今日收市報4554.78點，是1月10日後收市新高，當日報4558.58點。

國指曾升最多1.3%，高見7407.06點，是2022年7月11日7467.57點後最高。今日收市報7391.18點，是2022年7月8日後收市新高，當日報7551.7點。連升3日，累計升127.55點，對上一次連升3日是1月4日。

一周表現

恒指本周累升3.56%或747點，升幅是1月06日後最大，當時收市升幅為6.12%；恒指連升4周，對上一次連升4周，是2022年1月14日；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升13.93%，其次為宏橋（1378）及阿里巴巴（9988），分別升11.67%及10.93%。而表現最差的是龍湖（0960），累跌9.09%，其次為碧桂園服務（6098）及美團（3690），分別跌6.61%及6.29%。

國指本周累升3.47%或247點，升幅是1月06日後最大，當時收市升幅為6.54%；國指連升4周，對上一次連升4周，是2021年10月22日；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升13.93%，其次為阿里巴巴（9988）及申洲國際（2313），分別升10.93%及10.6%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌9.09%，其次為碧桂園服務（6098）及美團（3690），分別跌6.61%及6.29%。

科指本周累升2.79%或123點，升幅是1月06日後最大，當時收市升幅為7.32%；科指連升3周，對上一次連升3周，是2022年11月18日；本周表現最佳的是蔚來（9866），累升16.98%，其次為閱文（0772）及阿里巴巴（9988），分別升11.29%及10.93%。而表現最差的是明源雲（0909），累跌7.38%，其次為美團（3690）及小鵬（9868），分別跌6.29%及4.88%。

午後消息股表現

內地近4年首次復飛波音737 Max客機，南航（1055）創逾年半高。創52周高，見5.76元，收報5.73元，升5.33%。另，國航（0753）收報7.59元，升4.83%；東航（0670）收報3.43元，升3%。

比亞迪（1211）擬於越南建廠，生產汽車零件。收報230.6元，升0.96%。

今早及隔晚消息股表現

據報內地將再推新招，防風險擴散至優質房企。中海外（0688）收報21.6元，無升跌；龍湖（0960）收報25元，無升跌；華潤置地（1109）收報38.65元，跌0.13%；碧桂園（2007）收報2.91元，升2.11%。

內地計劃持有阿里（9988）和騰訊（0700）旗下本土公司「金股」。阿里收報112.7元，升1.71%。騰訊（0700）收報371.4元，升2.03%。

正味集團（2147）上市，定價0.68元，曾升13.2%，高見0.77元，收報0.56元，跌17.6%。

眾安集團（0672）分拆上市的众安智慧生活服務（2271）公布延遲上市。收報0.255元，無升跌。

華潤置地（1109）去年賣樓收入跌4.6%，12月合同銷售升一成。收報38.65元，跌0.13%。

六福（0590）港澳第三季同店跌8%， 望2023財年同店維持增長。收報25.45元，跌0.2%。

中銀航空租賃（2588）：去年共交付34架新飛機，簽訂78項租賃承諾。收報67.5元，升1.96%。

復星國際（0656）據報擬出售比利時珠寶鑒定公司IGI。收報7.18元，升1.13%。

縱橫遊（8069）遭大股東減持7%。收報0.144元，無升跌。

德昌電機（0179）：首3個財季營業額升6%，料全球經濟放緩抑制第4財季增長。收報10.44元，升2.96%。

盈滙企業（2195）確認1月4日遭廉署調查，前主席辭任。創上市新低，見0.057元，收報0.178元，跌3.78%。

迅銷（6288）首季表現遜預期，少賺9%，主因內地業務受疫情影響。收報46.8元，跌0.21%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見69.7元，收報69.35元，升15.2%；巨子生物（2367）創上市新高，見37.45元，收報37.05元，升4.51%；3D Medicines（1244）創上市新高，見48.6元，收報47.9元，升2.57%；南航（1055）創52周高，見5.76元，收報5.73元，升5.33%；新東方（9901）創52周高，見33.75元，收報33.55元，升7.53%；百濟神州（6160）創52周高，見165.2元，收報163.6元，升5.34%；康諾亞（2162）創52周高，見69.15元，收報67.2元，升9.98%；綠葉製藥（2186）創52周高，見4.13元，收報4.09元，升0.99%；春立醫療（1858）創52周高，見19.7元，收報19.66元，升5.93%；金源米業（0677）創52周高，見0.76元，收報0.75元，升4.17%；華住集團（1179）創52周高，見37.5元，收報37.2元，升4.64%；嚐高美（8371）創52周高，見1.44元，收報1.4元，升6.06%；中國電信（0728）創52周高，見3.49元，收報3.47元，升2.97%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.188元，收報0.198元，無升跌；康灃生物科技（6922）低見14.3元，收報14.96元，跌1.58%；盈滙企業（2195）低見0.057元，收報0.178元，跌3.78%。

2隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；星凱（1166）低見0.047元，收報0.047元，跌4.08%。

異動股

上升異動股，包括，興科蓉醫藥（6833）收報0.385元，升30.51%；億達中國（3639）收報0.55元，升26.44%；超凡網絡（8121）收報0.255元，升18.6%；英皇文化產業（0491）收報0.034元，升17.24%；偉俊集團控股（1013）收報0.048元，升17.07%；新東方在線（1797）創上市新高，見69.7元，收報69.35元，升15.2%；熒德控股（8535）收報0.109元，升14.74%；PLATT NERA（1949）收報0.22元，升14.58%；百盛商業（3368）收報0.166元，升14.48%；諾輝健康（6606）收報30.3元，升14.34%；心通醫療（2160）收報3.5元，升14.01%。

下跌異動股，包括，皇璽餐飲集團（8300）收報0.02元，跌16.67%；太平洋酒吧（8432）收報0.075元，跌13.79%；陸慶（8052）收報0.02元，跌13.04%；大豐港（8310）收報0.087元，跌12.12%；東建國際（0329）收報1.4元，跌10.26%；WAC（8619）收報0.036元，跌10%；卓能（0131）收報2.09元，跌9.91%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.089元，跌9.18%；TOMO Holdings（6928）收報2.65元，跌7.99%；VESYNC（2148）收報4.4元，跌7.95%；雍禾醫療（2279）收報10.12元，跌7.33%。

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