同時用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，維護好住房消費者合法權益。實施好改善優質房企資產負債表計劃，有效防範化解優質頭部房企風險。完善住房租賃金融支持政策，推動房地產行業向新發展模式平穩過渡。

他指，將繼續採取措施提振市場信心，激發微觀主體活力，包括推動降低企業綜合融資成本和個人消費成本，降低微觀主體的債務負擔，增加居民消費和企業投資能力。其次是堅持「兩個毫不動搖」，引導金融機構切實加強和改進金融服務，加大向制造業、服務行業民營小微企業的傾斜支持力度，繼續推進民營企業債券融資支持工具。以及是鼓勵住房、汽車等大宗消費，圍繞教育、文化、體育等重點領域，加強對服務消費的綜合金融支持。

同時亦要保持房地產融資平穩有序。堅持「房住不炒」的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策。用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，維護好住房消費者合法權益。實施好改善優質房企資產負債表計劃，有效防範化解優質頭部房企風險。完善住房租賃金融支持政策，推動房地產行業向新發展模式平穩過渡。

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