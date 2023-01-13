瑞銀亞太地區責任與可持續投資研究主管胡炳熙表示，現時中國的綠色金融市場規模是16萬億元（人民幣，下同），佔整個金融系統約8%，當中約15萬億元來自於綠色信貸、約1萬億元來自綠色債券，ESG基金佔約5000億至6000億元。他估計綠色金融在中國未來會有比較快的增長，2031年規模有望達到70萬億元。
他指出ESG基金佔比非常小，原因是ESG基金或者ESG產品在發展過程中缺乏足夠有用、可比較的ESG信息。他假設有公司未有披露相關資訊，便不會被投資者包括二級市場的投資者，納入在ESG的投資組合或ESG的產品之中。倘若是中國企業披露內容與國際的需求或要求不接軌，也有機會導致不被納入在海外的ESG指數、ESG投資組合。故ESG資訊披露，對促進ESG基金的發展、增長有正面作用。
他認為比較值得關注的目標，是以成為全球ESG披露的基準線的ISSB（國際可持續發展準則委員會），即將推出的披露準則。原因是現受到包括中國在內、40多個國家的央行支持。涵蓋範圍非常廣泛，包括第一階段的氣候標準，也不是提供環境或氣候披露的標準，更希望有關資訊與傳統的財務分析結合，從而令投資者了解有關資訊對公司未來的規劃、計劃或者利潤、收入的財務影響。
惟他認為氣候資訊披露更多，會令包括中國在內的亞太區部份行業股價影響較大，尤其是與氣候關聯性較大，例如亞太區的機場、中國的農業。他續指出，未知中國企業在未來能否承擔這些要求，而根據中證監提供的意見中，可見中國更傾向以階段性的方式推進氣候資訊披露。
至於標準在技術層面上，他認為由於金融披露與環境氣候披露，兩者之間的關聯性不是完整的結合，甚至乎前者是回顧過去往績的披露，後者是前瞻性的披露。故未來在審計方面如何做，標準、要求等，仍有待逐步釐清。
另對中國汽車行業展望，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻預計，電動車市場將進一步提高，並預測今年有880萬部電動乘用車，按年增長35%。
其他報道
人行宣昌能︰鼓勵住房、汽車大宗消費 實施改善優質房企資產負債表計劃
恒指創半年高 收市升224點 全周升747點 連升4周 北水轉流入 正味潛水17%