按產品劃分的同店銷售，第三季內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售跌31.8%、黃金首飾及產品跌35.8%﹔港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售跌2.9%、黃金首飾及產品跌11.4%。

集團指，中國及港澳在第三季同店銷售均錄得負增長，是消費行為受近期的疫情所影響。內地的同店銷售於季內按年下跌33.1%，是由於疫情導致內地各地人員流動減少。香港及澳門的同店銷售下跌7.8%。但當中香港的同店銷售於季內上升6.4%，澳門則因內地疫情導致旅客減少，令同店銷售下跌40%。

內地電子商務的零售值第三季下跌29.3%，此乃由於疫情影響了線上需求，尤其是平均售價較低的產品，以及物流運輸受阻，以致銷量按年下跌40.2%。然而，平均售價按年增長21.9%。期內，電子商務對中國內地零售值的貢獻為6.0%。

集團第三季於內地淨開設433個零售點，包括448個周大福珠寶零售點，當中51個直營店及397個加盟店，截至去年底集團內地合共有7016個周大福珠寶零售點，有76%是以加盟模式經營。

港澳方面，第三季內在香港及澳門淨關閉2個周大福珠寶零售點，而於其他市場開設5個周大福珠寶零售點。

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