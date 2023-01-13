經營零售時裝店「D-mop」等品牌的永嘉集團（3322）公布，集團旗下的高級時裝零售業務的實體店舖於2022年第四季及2022年全年的同店銷售跌幅分別約32%及27%﹔按國家及地區細分，內地2022年第四季及2022年全年的同店銷售跌幅達40%及32%﹔港澳2022年第四季度同店銷售升幅為6%、2022年全年同店銷售則跌9%﹔台灣及新加坡2022年第四季同店銷售跌幅9%、2022年全年的同店銷售升2%。
集團指，高級時裝零售業務於2022年第四季度及2022年全年整體收益跌幅分別約為38%及28%。集團指，傳染性極高的Omicron變種病毒加上中國政府持續實施的限制，在2022年第四季度繼續打擊內地多個城市。2022年第四季度每日平均約有20至30間內地店舖暫時關閉。
除暫時關閉店舖造成的影響外，面對嚴峻的零售市場環境及激烈競爭，對於集團以非獨家分銷商身份經營的若干品牌，其高級時裝零售業務的收益被其他進取的分銷商大幅蠶食的情況愈趨明顯。
不過，集團指，自2022年12月初起中國政府已對其清零政策作出重大調整，內地各地新冠個案因而急增，使高級時裝零售業務於2022年12月受到進一步影響。直到最近，內地多個主要城市的新冠感染高峰期已經過去，而由2023年1月起直至今日銷售走勢相比2022年第四季已見改善。公司相信內地於2023年1月重新通關將利好香港的高級時裝零售業務。
實體店舖數目方面，截至2022年底集團於內地擁有193間分店，按年減35間，港澳亦縮舖7間至僅19間，台灣及新加坡則維持10間分店。集團合共有222間分店，按年縮42間。
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