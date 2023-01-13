目前香港與內地每日單向來往配額為6萬個，匯豐指大約等於新冠疫情前的三分之一水平，全年可推動旅遊業收入增長2.5個百分點，下半年在配額放寬預期下，內地人對旅遊需求釋放，更可帶來更強勁增長，預期全年旅客數目可回復至疫前的三分之二水平。去年香港零售銷售額基數較低，匯豐將今年按年增長預期，上調5個百分點至15%。

匯豐指，今年經濟仍有一些不利因素，包括全球增長放緩，令出口表現保持低迷，該行亦預料美國聯儲局加息至5.25厘後，利率保持高位，高息對繼續對本港投資構成壓力，亦不利資產市場表現。不過匯豐認為，以上不利因素仍能被抵銷，令香港經濟在今年達至較快的復蘇，因應2023年基數調高，匯豐將2024年增長略為下調0.1個百分點，至2.9%。

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