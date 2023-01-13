同時，現年34歲、在2021年5月起擔任富臨執董的楊浩宏將出任行政總裁及授權代表，自2023年1月13日起生效。

集團指，過去數年新冠疫情下，香港餐飲業面對前所未有的挑戰，2022年初進一步嚴峻的疫情和隨之採取的社交距離措施，更令業界舉步維艱。儘管如此，集團在這段日子不斷尋求變革，努力穩住了經營，期望為以後的復蘇作出準備。考慮到香港政府近日對社交距離措施的撤銷，香港餐飲業終於迎來曙光，鄔錦安作為專業管理人認為是其功成身退的時候，樂見企業傳承，所以決定退下集團日常管理的工作，以便有更多時間陪伴其家人並進一步追求個人興趣與發展。

鄔錦安調任為卸任非執行董事後，將獲每年96萬元的董事袍金，任期三年。楊浩宏獲委任為行政總裁後，年薪為156萬元，另加酌情花紅及其他福利。

其他報道

醫渡科技遭GIC減持至5%以下 鼎豐吳志忠減持至5.28%

人行︰螞蟻集團等14家大型平台企業整改已基本完成

IMF總裁籲中國堅持經濟重新開放

D-mop母企永嘉集團去年同店銷售跌27%

京東據報擬分拆兩公司上市 各籌10億美元

招商銀行2022年度淨利潤按年增加15%

周大福第三財季同店銷售跌33% 本港同店銷售升幅收窄

瑞銀：ESG資訊披露多 促進ESG基金發展

全日沽空金額226億 比率17% 創兩周高 恒生中國企業沽空金額最多

人行宣昌能︰鼓勵住房、汽車大宗消費 實施改善優質房企資產負債表計劃

人行貨幣政策司︰研究推出數項結構性工具支持房地產市場

胡潤中國500強 台積電取代騰訊居首 比亞迪新進前十

恒指創半年高 收市升224點 全周升747點 連升4周 北水轉流入 正味潛水17%

比爾蓋茨不用iPhone 自曝用呢個牌子手機

渣打：料恒指22200點為阻力位 有望上試25000點

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指全周累升1.19%

內地近4年首次復飛波音737 Max客機 南航創逾年半高

政府放行 滴滴據報最快下周重返內地應用商店

比亞迪擬於越南建廠 生產汽車零件

滴滴據報農曆新年前啟動新一輪裁員 涉數百個職位