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富臨太子爺楊浩宏上位接任CEO

早前傳出富臨集團（1443）行政總裁鄔錦安將卸任，並由太子爺、富臨主席楊維之子楊浩宏接任。富臨最新坐實消息，集團公布鄔錦安卸任行政總裁、執董職務，並調任為非執董，即日生效。但鄔錦安將繼續擔任副主席職務，因此成為非執行副主席。

同時，現年34歲、在2021年5月起擔任富臨執董的楊浩宏將出任行政總裁及授權代表，自2023年1月13日起生效。

集團指，過去數年新冠疫情下，香港餐飲業面對前所未有的挑戰，2022年初進一步嚴峻的疫情和隨之採取的社交距離措施，更令業界舉步維艱。儘管如此，集團在這段日子不斷尋求變革，努力穩住了經營，期望為以後的復蘇作出準備。考慮到香港政府近日對社交距離措施的撤銷，香港餐飲業終於迎來曙光，鄔錦安作為專業管理人認為是其功成身退的時候，樂見企業傳承，所以決定退下集團日常管理的工作，以便有更多時間陪伴其家人並進一步追求個人興趣與發展。

鄔錦安調任為卸任非執行董事後，將獲每年96萬元的董事袍金，任期三年。楊浩宏獲委任為行政總裁後，年薪為156萬元，另加酌情花紅及其他福利。

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