集團又提到，內地開放後第一波疫情的衝擊對公司門店運營和財務表現的影響正在迅速解除。在持續跟蹤後續疫情及門店表現情況的同時，對2023年上半年的恢復趨勢保持樂觀。如集團門店已經取得的成本優化成果得以鞏固，對2023年全年盈利能力恢復抱有較大信心。

集團指，開店則是受年內疫情等因素影響，為保護員工健康和安全，爭取更優的租賃條款，部分擬開門店開業時間推遲或暫緩簽約，體現了公司在複雜外部環境下的運營靈活度，也與其持續進行的資本市場溝通一致。公司又正在評估2023年的開店計劃，以適應迅速恢復的市場環境。

翻查記錄，集團2021年已錄得轉蝕1.453億元人民幣，2022年中期亦持續虧損，達2.49億元。

據公告，集團在截至2022年底的第四季淨新增95間奈雪的茶茶飲店，關停15間奈雪的茶茶飲店。截至2022年12月31日共經營1,068間奈雪的茶茶飲店。

集團指，國內第四季疫情態勢相比第三季度出現較大變化，在2022年10月及11月，全國各地再次出現疫情反復，深圳、廣州、西安、武漢等地門店表現均受較大影響，同時因2021年第四季度表現較好，導致同店銷售額同比出現下降。及至2022年11月底，多個城市的疫情管控措施出現明顯放鬆，門店表現出現明顯恢復，但隨後各地迎來第一波疫情衝擊，疊加2021年12月營銷活動推動導致的高基數影響，同店銷售額同比再次出現下降。

運營情況方面，在2022年11月，公司在全國最多有約20-25%的門店因疫情在某些時段臨時停業，並有類似比例的門店不得堂食，運營受影響程度較高。

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