政府並委任韋安祖、丁晨和馮華健資深大律師為副主席，以及其他12名董事會成員，而出任特首政策組組長的黃元山，以及黃子遜和Donald Kanak則卸任。

財庫局長許正宇表示，金發局就提升香港金融服務業的競爭力進行的研究、市場推廣及培養人才等工作取得很大的成就。是次任命的成員均為資深專業人士，具備有關各金融範疇的全面均衡知識。他有信心董事會在主席及三位副主席的領導下，會帶領金發局進一步鞏固環球持份者對香港作為國際金融中心的信心。

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