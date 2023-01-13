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銀行公會：通關利好跨境理財通 料樓市下行幅度有限

香港銀行公會主席孫煜在出席例會後表示，香港與內地通關後，將帶動不少人員交流，相信會創造不少業務增長機會，在跨境理財通上尤其看好，客戶可親身來港使用理財通的服務，有助他們更好理解產品，改善服務。去年經濟疲弱，11月的總貸款減少減2.2%，料在防疫措施放寬及開放通關下，將會為貸款提供支持。

在樓市方面，去年疫情反復，加上在加息環境下，本港利率上升，整體基本面走弱，樓價出現一定幅度的下跌。孫煜認為，今年有關負面因素繼續，但亦存在有利消息，如通關帶動香港的經濟活動，以及本港的住宅供應本身緊張，料下行幅度有限。不過，他建議置業人士應做好風險管理及慎重考慮。銀行維持緊慎及嚴謹審批，亦有壓力測試保障，料資產質素仍保持穩健。

由於整個加息周期仍未完結，孫煜指，市場預計美聯儲仍有50點子加息幅度，並將基於數據變化作決策，目前仍有上揚趨勢。在去年在加息情況下，本港銀行亦相應提升最優惠利率水平，料美國再加息下，港元拆息亦有一定上升。至於銀行會否調升按揭息率，則各間銀行會綜合考慮客戶關係，自身的資金成本及業務策略等因素。

中國早前已推出扶助內房政策，孫煜稱，銀行一直以審慎原則進行風險管理，在過去幾年亦不斷在消化相關內房的敝口，整體風險可控。

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