moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

新世界旗下K11伙本地藝術家Michael Lau推限量版利是封

年近歲晚，新世界（0017）旗下商場K11今年與本地藝術家、「Figure教父」劉建文（Michael Lau）合作推出限量版利是封禮盒套裝，創作出可延伸或一雙一對地拼合成畫作的利是封套。

利是封上的花朵，是劉建文在疫情期間大型繪畫創作，每個花上的明眸，象徵快樂和希望。顧客即日起可於「K11 HK」流動應用程式內之 K11 eShop選購。

其他報道

創天傳承委任股評人鄧聲興為非執董

銀行公會：通關利好跨境理財通 料樓市下行幅度有限

金發局任命新一屆董事 鄭志剛戴明銘入局

奈雪的茶︰第四季同店下跌  對2023年恢復盈利有信心

最低工資增至40元 工總：冀政府審慎行事 避免打擊營商環境

富力全年銷售大降至384億人民幣

內地對港進出口總值跌15% 跌幅最大

匯豐：上調今年香港經濟增長0.3個百分點至3.8%

富臨太子爺楊浩宏上位接任CEO

醫渡科技遭GIC減持至5%以下 鼎豐吳志忠減持至5.28%

人行︰螞蟻集團等14家大型平台企業整改已基本完成

IMF總裁籲中國堅持經濟重新開放

D-mop母企永嘉集團去年同店銷售跌27%

京東據報擬分拆兩公司上市 各籌10億美元

招商銀行2022年度淨利潤按年增加15%

周大福第三財季同店銷售跌33% 本港同店銷售升幅收窄

瑞銀：ESG資訊披露多 促進ESG基金發展

全日沽空金額226億 比率17% 創兩周高 恒生中國企業沽空金額最多

人行宣昌能︰鼓勵住房、汽車大宗消費  實施改善優質房企資產負債表計劃

人行貨幣政策司︰研究推出數項結構性工具支持房地產市場

胡潤中國500強 台積電取代騰訊居首 比亞迪新進前十