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ZA Bank推出美元定存快閃優惠 3個月存期享4厘

ZA Bank宣布，推出「美元定期存款快閃優惠」，用戶以新資金開立指定美元定期存款，可享最高4%年利率，存款期為3個月，1個月存期利率則為3.8%。

ZA Bank表示，現有ZA Bank用戶已在ZA Bank App內獲發2張美金新資金定存加息券。於1月20日或之前存入指定新資金，並使用加息券 開立美元定期存款，即可享優惠年利率。

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