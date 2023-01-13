moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

南航及東航申請其ARD在紐交所退市 料下月初最後交易

南方航空 （1055） 及東方航空 （0670）公布申請自願將其美國預托證券（ADR）從紐約交易所退市。

南航公布，已就上述事項向紐交所發出通知，擬於1月23日或之後向美國證交會提交表格，退市預計交表後10日生效，故南航ADR在紐交所最後交易日期預計為今年2月2日或之後。

東航 （00670） 亦於美國時間1月13日通知紐交所，公司申請自願其ADR退市，計劃在1月23日或前後向美國證交會遞交表格，ADR在紐交所交易的最後日期為今年2月2日或前後。

其他報道

ZA Bank推出美元定存快閃優惠 3個月存期享4厘

亞洲金融論壇昨閉幕 錄逾7000人參與

銀行公會：今年工作重點連接內地與世界 拓展跨境合作

創天傳承委任股評人鄧聲興為非執董

銀行公會：通關利好跨境理財通 料樓市下行幅度有限

金發局任命新一屆董事 鄭志剛戴明銘入局

奈雪的茶︰第四季同店下跌  對2023年恢復盈利有信心

最低工資增至40元 工總：冀政府審慎行事 避免打擊營商環境

富力全年銷售大降至384億人民幣

內地對港進出口總值跌15% 跌幅最大

匯豐：上調今年香港經濟增長0.3個百分點至3.8%

富臨太子爺楊浩宏上位接任CEO

醫渡科技遭GIC減持至5%以下 鼎豐吳志忠減持至5.28%

人行︰螞蟻集團等14家大型平台企業整改已基本完成

IMF總裁籲中國堅持經濟重新開放

D-mop母企永嘉集團去年同店銷售跌27%

京東據報擬分拆兩公司上市 各籌10億美元

招商銀行2022年度淨利潤按年增加15%

周大福第三財季同店銷售跌33% 本港同店銷售升幅收窄

瑞銀：ESG資訊披露多 促進ESG基金發展

全日沽空金額226億 比率17% 創兩周高 恒生中國企業沽空金額最多