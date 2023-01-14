全周計以納指表現最佳，一周升4.82%；道指及標指分別升2%及2.67%，累計均連升兩周。多間華爾街大行公布業績，摩通（美：JPM）第四季淨利息收入激增72%，收市報143.01美元，升2.52%；花旗（美：C）第四季的淨利息收入、固定收入、整體收入及盈利均勝預期，收市報49.92美元，升1.69%。

反映中國概念股表現的金龍中國指數周五收市升2.81%至8051點；名創優品（美：MNSO）收市升13.92%至14.4美元；愛奇藝（美：IQ）亦升7.04%。

歐洲股市均向上，英國富時指數周五收市報7844點，升0.64%；法國CAC指數亦升0.69%，報7023點；德國DAX指數微升0.19%至15086點。

恒指夜期周五收報21860點，升78點，較恒指收市21738點高水121點，成交15637張。港股ADR比例指數收市報21841點，升0.47%或103點，騰訊（0700）ADR收市折合報373.26港元，較港收市價升0.5；新世界（0017）ADR收市折合報22.8港元，較港收市價升2.26%。