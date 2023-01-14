moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

道指周五收升112點 三大指數全周均升逾2%

美股踏入業績期，道指周五早段受壓曾跌逾270點，其後因為消費者通脹預期下降而反覆向好，收市倒升112點或0.33%，報34302點；標指收市報3999點，升0.4%；納指收市升0.71%，報11079點。

全周計以納指表現最佳，一周升4.82%；道指及標指分別升2%及2.67%，累計均連升兩周。多間華爾街大行公布業績，摩通（美：JPM）第四季淨利息收入激增72%，收市報143.01美元，升2.52%；花旗（美：C）第四季的淨利息收入、固定收入、整體收入及盈利均勝預期，收市報49.92美元，升1.69%。

反映中國概念股表現的金龍中國指數周五收市升2.81%至8051點；名創優品（美：MNSO）收市升13.92%至14.4美元；愛奇藝（美：IQ）亦升7.04%。

歐洲股市均向上，英國富時指數周五收市報7844點，升0.64%；法國CAC指數亦升0.69%，報7023點；德國DAX指數微升0.19%至15086點。

恒指夜期周五收報21860點，升78點，較恒指收市21738點高水121點，成交15637張。港股ADR比例指數收市報21841點，升0.47%或103點，騰訊（0700）ADR收市折合報373.26港元，較港收市價升0.5；新世界（0017）ADR收市折合報22.8港元，較港收市價升2.26%。