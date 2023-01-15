他指，早前香港三年來首次恢復實體舉辦亞洲金融論壇，不少與會的國際機構代表對香港跟內地和國際恢復便捷往還感到非常雀躍，部分人已安排了年內再到訪香港，又肯定香港聯通內地和世界的獨特橋樑角色，以及以香港為據點覆蓋亞洲市場的便捷樞紐功能。這次來港參與論壇讓他們加強了對香港的信心，亦讓他們積極考慮及部署在香港增加投資及擴大營運規模。

而今年世界經濟論壇年會將於本月16日至20日在瑞士達沃斯舉行，「於分裂的世界中合作」是今屆年會的主題。陳茂波昨晚已啟程前往瑞士，準備出席年會。論壇期間將會與不同地區的政商及金融領袖交流觀點，並會積極介紹香港復常的最新情況和新發展階段的龐大機遇。

他指，無論面對什麼挑戰，香港必須全力發展經濟，擴大發展容量、增強發展動能，為產業開拓更寬廣的市場，為市民創造更多優質的就業機會，這才能讓香港有更大空間化解社會民生的問題和矛盾。對內方面，本港需要匯聚本地的民間及市場力量、桿槓內地資源和市場的規模優勢，為香港經濟發展增添能量。

在面向國際方面則要說好香港優勢、講好香港故事，為香港的新機遇和新發展塑造明確清晰的新形象，全力招商引資和招攬人才。

在步入復常的階段，特區政府整個問責團隊都積極參與說好香港故事的工作，包括恢復出訪不同國家及市場，透過不同渠道及場合，積極向各地政府、商界、企業和民間代表介紹香港的最新發展和龐大機遇，冀促進更好交流和合作，合力探索新市場、開創新機遇，聯手推動互惠發展，讓不同階層及界別都能受惠，讓發展的成果更好共享。