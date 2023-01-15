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澳門免檢通關景點遊人如鰂  澳旅遊局料農曆年日均4.7萬遊客來訪

澳門已經免檢疫通關，主要旅遊景點大三巴及市政廳附近現場所見，人流如鰂。儘管消費熱點之一的市政廳附近非全部商鋪開門，亦有部份停業關門多時，但是藥房，手信店及服裝店內仍然客似雲來。

有廣東省遊客陳先生接受記者訪問時表示，他今次首次訪澳，計劃遊二至三天，他說，會到訪大三巴及威尼斯人，但是未必進入賭場。另澳門居民伍先生則指，包括堡獅龍等位於市政廳附近的多間零售店關門多時，希望新一年多些遊客令市面旺些，亦想到內地及香港一遊。

澳門旅遊局局長文綺華稱，經歷三年疫情後，再舆香港業界建立聯繫，希望讓他們了解到新的發展項目，部署計劃行程。在免檢通關後，她估計，內地今個農曆新年檔期7天假期，日均入境旅客可達4.7萬人次。由於之前才在香港市場推出買一送一優惠不久，因此暫時未有正式統計最新派送數目，現時估計在推出優惠的預算約為3000萬元。往後對香港及海外推出更多優惠，例如擴及酒店領域，則會在之後繼續安排。

到訪澳門並考察的香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，他們今次所見，澳門免檢通關後，很快吸引香港遊客過來，料將來港澳及大灣區旅遊，會有大商機。在今年新春期間，她估計，香港约有50團訪澳。業界今次過來澳門考察，將了解最新情況，更新資訊，並見證免檢後很多遊客重臨澳門，希望為日後業界開發港澳及大灣區市場作出部署。