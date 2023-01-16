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港股ADR升142點

港股ADR收報21881點，升142點或0.7%。其餘個股ADR方面，匯豐 （0005） ADR折合報56.47元，較港收市價高1.7%。騰訊 （0700） ADR折合報373.31元，較港收市價高0.5%。阿里巴巴 （9988） ADR折合報114.23元，較港收市價高1.4%；美團（3690） ADR折合報172.49元，較港收市價高0.75%。

內地及本港焦點消息方面，中國央行副行長宣昌能在上周五記者會上表示，將引導金融機構合理把握信貸投放力度和節奏，適時靠前發力，不搞「大水漫灌」，通膨水平將保持溫和。

另上周央行指出，將研究推出新結構性工具支持房地產市場平穩運行；螞蟻集團等14家平台企業大多數問題已基本完成整改，將研究制定促進平台經濟健康發展的金融支持措施。

中國銀保監會召開2023年工作會議，要求優先支持恢復和擴大消費，重申堅持「房住不炒」定位。

內地及本港將春節前夕指定陸路口岸的每日單向配額由5萬人提高至6.5萬人。

焦點股份：

阿里巴巴 （9988）: 阿里巴巴有意向行使可交換債換股權，取得紅星美凱龍2.48億股A股。

南方航空 （1055）: 中國東航和南方航空雙雙公告擬從紐約證券交易所退市。

債券持有人向佳兆業（1638）提起訴訟，要求償付1.02億美元。

《東方日報》之前報道，中國可能會讓一家深圳政府控制的實體持有騰訊（0700）「金股」，嗶哩嗶哩（9626）也在商討引進上海一家國有實體入股其子公司。

 