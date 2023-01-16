中銀信用卡與新地（0016）商場合作推出全新「中銀信用卡/BoC Pay‧新地商場全年任務賞」 優惠。客戶於新地旗下 APM、東港城、新城市廣場、V City 等25 個重點商場，以中銀信用卡或 BoC Pay2 累積簽賬達指定金額，即可賺取 The Point綜合會員計劃獎賞，全年獲高達900元 Point Dollar。每1元 Point Dollar 可於認受商戶消費時作港幣1元現金使用。
獎賞計劃以每兩個月為一個階段（全年共分六個階段），客戶在同一階段於不同指定新地商場、不同日子的簽賬單據合併計算，累積簽賬金額滿港幣 1,200 元，可賺取30元 Point Dollar；滿港幣 5,500 元，更可額外獲120元 Point Dollar 獎賞，即每個階段最多可賺150元 Point Dollar，全年合共可賺取高達 900元 Point Dollar。
中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，本港市面消費氣氛持續好轉，市民外出消費愈趨活躍。根據中銀信用卡數據顯示，2022 年下半年信用卡零售簽賬額比上半年上升超過兩成。新春佳節將至，加上社會逐步復常，零售市道將進一步好轉。預計農曆新年期間，本行信用卡零售簽賬額將比去年同期錄得雙位數升幅。中銀信用卡與新地商場合作推出消費優惠，涵蓋不同民生消費類別，讓客戶歡度節慶，並進一步促進本地消費。
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