恒指半日升157點或0.73%，報21896點，南下資金半日淨流入29.96億，大市成交金額750億元；國指升24點或0.33%，報7415點。恒生科技指數收報4560點，升0.14%。
大型科技股走勢分化。阿里巴巴（9988）升0.98%，收報113.8元；騰訊（0700）升0.86%，收報374.6元；美團（3690）跌2.75%，收報166.5元；小米（1810）升0.84%，收報12.06元。
香港與內地通關配額上調，部分本地股走強。六福集團（0590）收報26.75元，升5.11%；謝瑞麟（0417）收報1.35元，升3.85%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.191元，升2.14。個別零售、餐飲股亦向上，莎莎國際（0178）收報1.9元，升2.15%；翠華控股（1314）收報0.31元，升3.33%。
本地地產股亦見受惠。新世界發展（0017）收報23.05元，升3.36%；新鴻基地產（0016）收報109.1元，升1.49%；長實集團（1113）收報50.1元，升1.31%；恒地（0012）收報28.7元，升3.24%；信和置業（0083）收報10.24元，升1.99%。
澳門單日入境旅客創疫情以來新高，博彩股普遍向上。金沙中國（1928）一度創52周高，見29.9元，收升1.22%，報29.1元；銀娛（0027）升1.22%，收報54.05元；新濠國際發展（0200）創52周高，見11元，收報10.58元，升0.57%。
手機產業鏈股走高，舜宇（2382）升5.96%，收報101.3元；瑞聲（2018）收報19.78元，升11.25%；鴻騰（6088）收報2.38元，升5.78%；丘鈦（1478）收報5.01元，升1.01%；高偉電子（1415）收報13.4元，升2.6%。
市傳出新東方在線（1797）旗下主播董宇輝正就中央電視台春晚彩排，其後東方甄選應用程式澄清為「央視網絡春晚」，並非「央視春晚」。新東方在線收報65.05元，跌6.2%。
藍籌方面，藥明生物（2269）升6.2%，收報77.1元，是升幅最大的藍籌；聯想（0992）跌3.48%，收報6.1元，是跌幅最大的藍籌。
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