moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升157點 本地股走強 澳門復常博彩股受惠 瑞聲大漲逾一成

恒指半日升157點或0.73%，報21896點，南下資金半日淨流入29.96億，大市成交金額750億元；國指升24點或0.33%，報7415點。恒生科技指數收報4560點，升0.14%。

大型科技股走勢分化。阿里巴巴（9988）升0.98%，收報113.8元；騰訊（0700）升0.86%，收報374.6元；美團（3690）跌2.75%，收報166.5元；小米（1810）升0.84%，收報12.06元。

香港與內地通關配額上調，部分本地股走強。六福集團（0590）收報26.75元，升5.11%；謝瑞麟（0417）收報1.35元，升3.85%；英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.191元，升2.14。個別零售、餐飲股亦向上，莎莎國際（0178）收報1.9元，升2.15%；翠華控股（1314）收報0.31元，升3.33%。

本地地產股亦見受惠。新世界發展（0017）收報23.05元，升3.36%；新鴻基地產（0016）收報109.1元，升1.49%；長實集團（1113）收報50.1元，升1.31%；恒地（0012）收報28.7元，升3.24%；信和置業（0083）收報10.24元，升1.99%。

澳門單日入境旅客創疫情以來新高，博彩股普遍向上。金沙中國（1928）一度創52周高，見29.9元，收升1.22%，報29.1元；銀娛（0027）升1.22%，收報54.05元；新濠國際發展（0200）創52周高，見11元，收報10.58元，升0.57%。

手機產業鏈股走高，舜宇（2382）升5.96%，收報101.3元；瑞聲（2018）收報19.78元，升11.25%；鴻騰（6088）收報2.38元，升5.78%；丘鈦（1478）收報5.01元，升1.01%；高偉電子（1415）收報13.4元，升2.6%。

市傳出新東方在線（1797）旗下主播董宇輝正就中央電視台春晚彩排，其後東方甄選應用程式澄清為「央視網絡春晚」，並非「央視春晚」。新東方在線收報65.05元，跌6.2%。

藍籌方面，藥明生物（2269）升6.2%，收報77.1元，是升幅最大的藍籌；聯想（0992）跌3.48%，收報6.1元，是跌幅最大的藍籌。

 

其他報道

高盛上調中國房地產行業預測 預計需求復蘇

國泰空服計劃周三集會 現正待批不反對通知書

騰訊據報公布內部貪腐違規名單 涉48人 歷年通報人數最多

恒指高開79點 生物醫藥股走高 紅星美凱龍開市颷一成半

富士康及和碩宣布今年將向東南亞擴張業務

港股ADR升142點

三葉草生物料其新冠疫苗將於首季啟動在中國多個省市的商業上市

岸田文雄據報向拜登稱將適當處理晶片出口限制問題

 

 