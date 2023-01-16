謝振國表示，網上平台主打簡單和可快速投保產品，部分產品快至可在10多分鐘完成保。另外他們亦在投保平台引入人工智能建議功能，用戶回答7條問題後，可按用戶類別推介適合自己的保險產品類別，下一步會再加強人工智能功能，以提供更準確的保險產品。

富衛在兩年半前加強功能的客戶聯繫平台「FWD MAX」，謝振國表示，現時用戶登記數目達六位數，而每月瀏覽人次逾七位數，平台亦吸引非客戶，透過平台查閱資訊及參與該行活動。

近期不少保險公司贊助演唱會，謝振國表示，演唱會活動是為最能吸引市民的活動，今年會繼續進行，而今年是富衛成立10周年，謝振國指將推出一系列活動，包括在2月底邀請「一個受歡迎團隊」，進行大型推動健康生活和保障的活動。

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