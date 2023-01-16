moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

富衛：去季網上投保平台瀏覽和報價量按年增長一倍

保險企業近年積極拓展網上投保渠道，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，該行在2021年7月重整網上銷售平台，至目前已有17隻人壽和一般保險產品可在網上投保，包括定期人壽、醫療危疾、意外，以及旅遊、家居、寵物保險，涵蓋生活所需。他表示在去年第四季，到訪投保平台的新訪客按年增加一倍，而平台瀏覽量、報價量亦按年增長一倍。

謝振國表示，網上平台主打簡單和可快速投保產品，部分產品快至可在10多分鐘完成保。另外他們亦在投保平台引入人工智能建議功能，用戶回答7條問題後，可按用戶類別推介適合自己的保險產品類別，下一步會再加強人工智能功能，以提供更準確的保險產品。

富衛在兩年半前加強功能的客戶聯繫平台「FWD MAX」，謝振國表示，現時用戶登記數目達六位數，而每月瀏覽人次逾七位數，平台亦吸引非客戶，透過平台查閱資訊及參與該行活動。

近期不少保險公司贊助演唱會，謝振國表示，演唱會活動是為最能吸引市民的活動，今年會繼續進行，而今年是富衛成立10周年，謝振國指將推出一系列活動，包括在2月底邀請「一個受歡迎團隊」，進行大型推動健康生活和保障的活動。

其他報道

特步料春節生意按年增兩成 冀今年全年收入可錄雙位數增長

JobsDB：打工仔不足兩年轉一次工 「Hybrid」成求職熱搜字

復星高科獲八內銀銀團貸款120億元

Google Cloud推4項AI技術 助零售商提升營運效率

恒指微升8點 創科漲6%藍籌最好 中資券商股一枝獨秀

澳門經濟財政司：香港為澳門第二大客源  完成賭牌續牌推綜合旅遊

因日本推限制措施 香港快運取消部分2月１日至16日來往日本航班

長江生命科技旗下鎮痛藥物Halneuro啟動第2期B階段臨床試驗

因日本推限制措施 香港快運取消部分2月１日至16日來往日本航班

長江生命科技旗下鎮痛藥物Halneuro啟動第2期B階段臨床試驗

滴滴出行即日起恢復新用戶注冊

滬深三大指數連升三個交易日 齊收升逾1%

誠哥贊助醫護外傭等2.6萬人免費搭摩天輪及玩攤位遊戲

梁安琪料休閒娛樂將來帶來巨大收益  澳博亦加強非博彩發展

【有片：埋身擊】美元兌日圓或再下試 現水平不宜買美元沽日圓

騰訊去年逾100人因觸犯高壓線被辭退 PCG為重災區

中聯重科：中聯高機與路暢科技重組後分拆上市

361度主品牌第四季零售額大致持平

立法會議員姚柏良：港澳可合作加快對接 共同對外拓市場

特步國際第4季內地零售銷售錄高單位數下跌 全年中單位數增長

恒指半日升157點 本地股走強 澳門復常博彩股受惠 瑞聲大漲逾一成