深圳百果園則升7.143%，收報6元，成交額1.29億元，按每手500股及定價5.6元計，每手帳面僅賺200元。

至於表現最差的望塵科技，早市先升後跌，收市跌11.538%或報5.75元，穿招股價6.5元，全日成交額僅2260萬元。按每手400股及定價6.5元計，每手帳蝕300元。

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