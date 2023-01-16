三新股內地醫療美容服務商美麗田園醫療（2373）、水果零售經營商深圳百果園（2411）及手機遊戲廠商望塵科技（2458）今日掛牌，美麗田園醫療大幅跑出，全日升幅多達53.468%，收報29.65元，成交額4.5億元﹔按每手500股及定價19.32元計，每手帳面賺5165元。
深圳百果園則升7.143%，收報6元，成交額1.29億元，按每手500股及定價5.6元計，每手帳面僅賺200元。
至於表現最差的望塵科技，早市先升後跌，收市跌11.538%或報5.75元，穿招股價6.5元，全日成交額僅2260萬元。按每手400股及定價6.5元計，每手帳蝕300元。
其他報道
JobsDB：打工仔不足兩年轉一次工 「Hybrid」成求職熱搜字
Google Cloud推4項AI技術 助零售商提升營運效率
澳門經濟財政司：香港為澳門第二大客源 完成賭牌續牌推綜合旅遊
因日本推限制措施 香港快運取消部分2月１日至16日來往日本航班
長江生命科技旗下鎮痛藥物Halneuro啟動第2期B階段臨床試驗
因日本推限制措施 香港快運取消部分2月１日至16日來往日本航班
長江生命科技旗下鎮痛藥物Halneuro啟動第2期B階段臨床試驗