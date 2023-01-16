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三新股首日掛牌 美麗田園每手帳賺5165元

三新股內地醫療美容服務商美麗田園醫療（2373）、水果零售經營商深圳百果園（2411）及手機遊戲廠商望塵科技（2458）今日掛牌，美麗田園醫療大幅跑出，全日升幅多達53.468%，收報29.65元，成交額4.5億元﹔按每手500股及定價19.32元計，每手帳面賺5165元。

深圳百果園則升7.143%，收報6元，成交額1.29億元，按每手500股及定價5.6元計，每手帳面僅賺200元。

至於表現最差的望塵科技，早市先升後跌，收市跌11.538%或報5.75元，穿招股價6.5元，全日成交額僅2260萬元。按每手400股及定價6.5元計，每手帳蝕300元。

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