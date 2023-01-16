建行早於去年9月23日發布《中國建設銀行股份有限公司關於出資設立住房租賃基金的公告》，由該行出資設立住房租賃基金，基金募集規模為人民幣 300 億元，其中本行認繳人民幣 299.99億元，同年10月住房租賃基金正式成立。

而今次建行旗下的住房租賃基金擬與萬科集團合作設立子基金，基金規模人民幣100 億元，其中住房租賃基金認繳規模不超過人民幣 79.99 億元，此基金目標定位和投向與住房租賃基金保持一致。雙方將通過子基金在長租公寓領域共同參與市場化投資，充分發揮「產融結合」的優勢，以資產收購、股權投資、經營權購買等方式，專注投資於萬科集團及雙方認可的其他市場化主體持有的住房租賃項目，為社會提供優質高效的市場化長租房或保障性租賃住房供給。

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