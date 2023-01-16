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東方航空去年12月客運運力投入跌33.5%

東方航空（0670）公布，去年12月客運運力投入按年下降33.5%；其中，國內、國際、地區航線客運運力投入分別按年下降36.76%、上升68.95%和上升8.83%。

旅客周轉量按年下降28.67%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別跌32.28%、上升113.99%和下降2.92%；客座率為63.28%，按年升4.28個百分點，其中國內、國際、地區航線客座率分別升4.19個百分點、 升13.08個百分點及下降6.81個百分點。 

期內，貨郵周轉量按年下降39.47%。

於2022年12月，東航共引進8架飛機，包括4架A320系列飛機，1架A350系列飛機， 1架C919系列飛機，2架ARJ系列飛機，本月無退出飛機。截至去年底，東航合計營運775架飛機，其中自有飛機270架，融資租賃飛機279架，經營租賃飛機226架。

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