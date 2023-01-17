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港股ADR升102點 夜期低水79點 潤華生活服務、昇能上市

美股休市，港股ADR升102點或0.47%，報21848點，即月恒指夜期跌58點，報21668點，夜期低水79點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.85%，折合報373.34元；阿里巴巴（9988）升0.74%，折合報114.24元；美團（3690）升4.16%，折合報172.5元；匯控（0005）跌0.32%，折合報56.47元；建行（0939）跌0.64%，折合報5.06元。

道期現跌0.002%；標期現跌0.08%；納期現跌0.16%。 日股現升0.9%，韓股現升0.11%，澳股現跌0.01%。

VIX指數隔晚升6.21%或1.14點，報19.49點。

紐油現跌1.37%或1.09美元，報78.76美元；布油現跌0.96%或0.82美元，報84.46美元；金價現升0.06%或1.32美元，報1917.34美元；LME 銅期貨隔晚跌0.88%或81美元，報9104.5美元。美國10年期債息現升0.41%或0.0147厘，報3.5182厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，新東方在綫（1797）、新東方（9901）

潤華生活服務（2455）上市，定價1.7元。

昇能（2459）上市，定價1.6元。

Ryan Cohen據報購入阿里（9988）數億美元股份，並督促擴大回購。

藥明生物（2269）大股東折讓3.9%減持1.3%，套現39.76億。

山水水泥（0691）盈警料去年盈利至少倒退七成。

昭衍新藥（6127）盈喜，料去年多賺最多1倍。

東方航空（0670）去年12月客運運力投入跌33.5%。

建行（0939）出資80億人幣與萬科合作設住房租賃基金。

中海油服（2883）料今年資本性開支約93億元人民幣。

陳翊庭升任港交所（0388）聯席營運總監，伍潔鏇任上市主管。

南航（1055）去年12月客運運力投入跌25%。

特步（1368）料春節生意按年增兩成，冀今年全年收入可錄雙位數增長。

 

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