恒指今早低開68點或0.32%，報21678點，大市成交金額67億元；國指今早低開16點或0.23%，報7333點。恒生科技指數開市報4493點，跌0.29%。
友邦（1299）、匯控（0005）、京東（9618）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，41隻下跌，21隻無升跌。中升（0881）升0.63%，報48.2元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.57%，報72元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，11隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報38.75元，升0.91%；跌幅最大的是百度（9888）開市報132元，跌1.71%。
恒指續高於10天線(21367.03點)。科指低於10天線(4507.1點)，20天線(4319.17點)升穿250天線(4306.92點)。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方在綫（1797）開市報65元，升0.39%。
新東方（9901）。開市報33.45元，跌1.18%。
潤華生活服務（2455）上市，定價1.7元。開市報1.38元，跌18.8%。
昇能（2459）上市，定價1.6元。開市報1.68元，升5%。
Ryan Cohen據報購入阿里（9988）數億美元股份，並督促擴大回購。開市報114元，升0.53%。
藥明生物（2269）大股東折讓3.9%減持1.3%，套現39.76億。開市報72元，跌2.57%。
山水水泥（0691）盈警料去年盈利至少倒退七成。無成交，報1.56元。
昭衍新藥（6127）盈喜，料去年多賺最多1倍。開市報48.2元，升2.12%。
東方航空（0670）去年12月客運運力投入跌33.5%。開市報3.35元，跌1.47%。
建行（0939）出資80億人幣與萬科合作設住房租賃基金。開市報5.08元，跌0.2%。
中海油服（2883）料今年資本性開支約93億元人民幣。開市報10.16元，跌1.17%。
陳翊庭升任港交所（0388）聯席營運總監，伍潔鏇任上市主管。開市報360.4元，跌0.83%。
南航（1055）去年12月客運運力投入跌25%。無成交，報5.69元。
特步（1368）料春節生意按年增兩成，冀今年全年收入可錄雙位數增長。開市報9.62元，升5.14%。
破頂股包括，先瑞達醫療（6669）創52周高，見18.52元，開市報18.52元，升0.11%。
異動股
上升異動股，包括，金輝（0137）開市報1.12元，升12%；雄岸科技（1647）開市報0.126元，升7.69%；特步（1368）開市報9.62元，升5.14%；三葉草生物（2197）開市報3.04元，升3.75%；飛達帽業（1100）開市報1.94元，升3.19%；華寶國際（0336）開市報4.6元，升2.91%；大唐新能源（1798）開市報2.56元，升2.81%；金科服務（9666）開市報14.48元，升2.7%；科濟藥業（2171）開市報21.3元，升2.65%；昭衍新藥（6127）開市報48.2元，升2.12%；巨濤海洋石油（3303）開市報0.51元，升2%。
下跌異動股，包括，金禧國際（0091）開市報0.055元，跌14.06%；中國中藥（0570）開市報3.68元，跌3.66%；藥明巨諾（2126）開市報6.08元，跌2.72%；藥明生物（2269）開市報72元，跌2.57%；石四藥集團（2005）開市報5.04元，跌2.51%；東瀛遊（6882）開市報0.83元，跌2.35%；信義玻璃（0868）開市報17.16元，跌2.28%；信達生物（1801）開市報41.2元，跌2.14%。
其他報道
港股ADR升102點 夜期低水79點 潤華生活服務、昇能上市
Ryan Cohen據報購入阿里數億美元股份 並督促擴大回購