12月份工業增加值按年增長1.3%，好過預期的增長0.1%，11月為按年增長2.2%。

12月份社會消費品零售總額按年下降1.8%，好過預期的下降9%，11月為按年下降5.9%。全年計，社會消費品零售總額按年跌0.2%，好過預期的跌0.8%。

1-12月不含農戶固定資產投資按年增長5.1%，好過預期的增長5%，11月累計按年增長5.3%。

1-12月房地產投資按年下降10%，首11月累計按年下降9.8%。1-12月住宅銷售額按年下降28.3%，前月累計按年下降28.4%。

12月末調查失業率為5.5%，11月為5.7%。12月份16-24歲人群失業率為16.7%。

國統局指，總的來看，2022年高效統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，穩住了宏觀經濟大盤，經濟總量持續擴大，發展質量穩步提高。同時也要看到，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。

其他報道

中遠海控斥55億人幣購中糧福臨門5.81%股份

李家超冀年內取消口罩令等防疫限制

滬深三大指數高開 人行開展5060億人幣7天期和14天期逆回購操作

恒指低開68點 科指20天線升穿250天線 潤華上市跌18%昇能升5%

港股ADR升102點 夜期低水79點 潤華生活服務、昇能上市

Ryan Cohen據報購入阿里數億美元股份 並督促擴大回購

藥明生物大股東折讓3.9%減持1.3% 套現39.76億

美股休市 歐股上升 德國DAX升0.32% 法國CAC 40升0.29%