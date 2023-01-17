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內地去年GDP增3% 工業增加值、零售、固投均勝預期

國統局公布，第四季GDP按年2.9%，好過預期的1.6%，全年按年增3%，亦好過預期的2.7%。

12月份工業增加值按年增長1.3%，好過預期的增長0.1%，11月為按年增長2.2%。

12月份社會消費品零售總額按年下降1.8%，好過預期的下降9%，11月為按年下降5.9%。全年計，社會消費品零售總額按年跌0.2%，好過預期的跌0.8%。

1-12月不含農戶固定資產投資按年增長5.1%，好過預期的增長5%，11月累計按年增長5.3%。

1-12月房地產投資按年下降10%，首11月累計按年下降9.8%。1-12月住宅銷售額按年下降28.3%，前月累計按年下降28.4%。

12月末調查失業率為5.5%，11月為5.7%。12月份16-24歲人群失業率為16.7%。

國統局指，總的來看，2022年高效統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，穩住了宏觀經濟大盤，經濟總量持續擴大，發展質量穩步提高。同時也要看到，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。

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