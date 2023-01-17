moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

中國去年人口少85萬人 近61年首現人口負增長

中國國家統計局公布，2022年末全國人口14.1175億人，比上年末減少85萬人，出現近61年來的首次人口負增長。

國家統計局資料顯示，從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8.7556億人，佔全國人口的比重為62.0%；60歲及以上人口2.8004億人，佔全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口2.0978億人，佔全國人口的14.9%。

2022年中國全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

從性別構成看，男性人口7.2206億人，女性人口6.8969億人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

路透報導指，中國人口去年出現自1961年以來的首次下降，這一歷史性轉折有望代表著中國公民數量長期下降的開始，並見證印度成為全球人口最多的國家。

國統局局長康義在新聞發布會後向記者表示，人口數量下降趨勢確立，內地人口減少是因為新生人口減少，民眾生育意願下降。新生人口減少還因為育齡歲數推遲以及人口老齡化。

其他報道

大眾中國 CEO：將在中國市場投放更多款電動車

內地去年GDP增3% 工業增加值、零售、固投均勝預期

中遠海控斥55億人幣購中糧福臨門5.81%股份

李家超冀年內取消口罩令等防疫限制

滬深三大指數高開 人行開展5060億人幣7天期和14天期逆回購操作

恒指低開68點 科指20天線升穿250天線 潤華上市跌18%昇能升5%

港股ADR升102點 夜期低水79點 潤華生活服務、昇能上市

Ryan Cohen據報購入阿里數億美元股份 並督促擴大回購

藥明生物大股東折讓3.9%減持1.3% 套現39.76億

美股休市 歐股上升 德國DAX升0.32% 法國CAC 40升0.29%