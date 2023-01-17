國家統計局資料顯示，從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口8.7556億人，佔全國人口的比重為62.0%；60歲及以上人口2.8004億人，佔全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口2.0978億人，佔全國人口的14.9%。

2022年中國全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

從性別構成看，男性人口7.2206億人，女性人口6.8969億人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

路透報導指，中國人口去年出現自1961年以來的首次下降，這一歷史性轉折有望代表著中國公民數量長期下降的開始，並見證印度成為全球人口最多的國家。

國統局局長康義在新聞發布會後向記者表示，人口數量下降趨勢確立，內地人口減少是因為新生人口減少，民眾生育意願下降。新生人口減少還因為育齡歲數推遲以及人口老齡化。

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