美股休市恒指今早低開68點，高位升50點，其後轉跌，雖然內地公布的經濟數據好過預期，恒指跌幅一度收窄，但其後再尋底，低位跌253點，半日高低波幅304點。
恒指半日跌219點或1.01%，報21527點，大市成交金額667億元；國指跌56點或0.76%，報7294點。恒生科技指數收報4477點，跌0.64%。
藍籌股成交金額309.53億元，佔大市成交46.4%；科指成份股成交金額144.04億元，佔大市成交21.59%；國指成份股成交金額214.81億元，佔大市成交32.2%。
友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。阿里巴巴（9988）、建行（0939）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，61隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升2.87%，收報102.3元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌5.41%，收報69.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報102.3元，升2.87%；跌幅最大的是閱文（0772）收報38.25元，跌3.04%。
恒指下試10天線(21351.96點)。科指跌穿10天線(4505.52點)，20天線(4318.38點)升穿250天線(4306.85點)。
北水南下合計淨流入3.73億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入48.25億元人民幣，較上日減少69.54%，連續第10日流入，累計流入853.28億元。
中遠海控（1919）斥55億人幣購中糧福臨門5.81%股份。收報7.86元，跌0.63%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方在綫（1797）收報64.7元，跌0.08%。新東方（9901）。創52周高，見34.7元，收報33.5元，跌1.03%。
潤華生活服務（2455）上市，定價1.7元。半日收報1.35元，跌20.5%。
昇能（2459）上市，定價1.6元。半日收報1.88元，升17.5%。
Ryan Cohen據報購入阿里（9988）數億美元股份，並督促擴大回購。收報113.9元，升0.44%。
藥明生物（2269）大股東折讓3.9%減持1.3%，套現39.76億。收報69.9元，跌5.41%。
山水水泥（0691）盈警料去年盈利至少倒退七成。收報1.58元，升1.28%。
昭衍新藥（6127）盈喜，料去年多賺最多1倍。收報45.65元，跌3.28%。
東方航空（0670）去年12月客運運力投入跌33.5%。收報3.34元，跌1.76%。
建行（0939）出資80億人幣與萬科合作設住房租賃基金。收報5.1元，升0.2%。
中海油服（2883）料今年資本性開支約93億元人民幣。收報9.85元，跌4.18%。
陳翊庭升任港交所（0388）聯席營運總監，伍潔鏇任上市主管。收報357元，跌1.76%。
南航（1055）去年12月客運運力投入跌25%。收報5.68元，跌0.18%。
特步（1368）料春節生意按年增兩成，冀今年全年收入可錄雙位數增長。收報9.62元，升5.14%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見29元，收報27.25元，跌2.33%；3D Medicines（1244）創上市新高，見57.05元，收報55.45元，升2.4%；中教控股（0839）創52周高，見12.92元，收報12.26元，跌2.85%；新東方（9901）創52周高，見34.7元，收報33.5元，跌1.03%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見18.76元，收報18.58元，升0.43%；華住集團（1179）創52周高，見38.5元，收報37.2元，跌1.2%；太古（0019）創52周高，見70.7元，收報70.2元，升0.79%；美圖公司（1357）創52周高，見2.07元，收報1.85元，跌2.12%；筆克遠東（0752）創52周高，見1.49元，收報1.46元，跌1.35%；海信家電（0921）創52周高，見11.54元，收報11.42元，升1.06%。
3隻股份創上市新低，包括金禧國際（0091）低見0.042元，收報0.043元，跌32.81%；潤邁德醫療（2297）低見1.3元，收報1.3元，跌8.45%；康灃生物科技（6922）低見14元，收報14元，跌3.31%。
異動股
上升異動股，包括，TOMO Holdings（6928）見52周低2.01元，收報2.61元，升29.85%；超凡網絡（8121）收報0.315元，升16.67%；eprint（1884）收報0.61元，升12.96%；金輝（0137）收報1.12元，升12%；環球數碼（8271）收報0.11元，升11.11%；MOG（1942）平上市高位10元，收報9.02元，升10.4%；太睿國際控股（1010）收報1.1元，升10%；建業新生活（9983）收報3.64元，升9.64%；寶光實業（0084）收報0.075元，升7.14%；高山企業（0616）收報0.078元，升6.85%。
下跌異動股，包括，金禧國際（0091）創上市新低，見0.042元，收報0.043元，跌32.81%；億達中國（3639）收報0.45元，跌16.67%；陸慶（8052）收報0.016元，跌15.79%；雲智匯科技（1037）收報0.25元，跌13.79%；先聲藥業（2096）收報11.6元，跌13.43%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；開拓藥業（9939）收報0.8元，跌13.15%；衍生集團（6893）收報0.31元，跌11.43%；皓文（8019）收報0.24元，跌11.11%；佳民（8519）收報0.041元，跌10.87%；上置集團（1207）收報0.021元，跌8.7%。
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