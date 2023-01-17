農曆新年期間在恒生Mobile App派e利是後於「接財神大抽獎」中抽獲財神NFT的客戶及特選私人銀行客戶將成為首批NFT錢包「HS3」使用者。

恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲表示:「恒生繼上星期率先進駐虛擬世界 The Sandbox，在MetaGreen開設恒生元宇宙分行後，現推出全新的NFT錢包『HS3』，並會繼續密切留意Web 3.0及虛擬資產市場的發展，探索金融創新。」

在「接財神大抽獎」中抽獲財神NFT的客戶及特選私人銀行客戶，在流動電話下載「HS3」手機應用程式後作簡單登記，即可領取其專屬恒生財神NFT並存入「HS3」錢包。每一個恒生財神NFT的設計不一，亦不會在市場交易或轉售。

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