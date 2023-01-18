文章日期：2023年1月18日 12:04
SHANGHAI GROWTH（0770）發盈警，預期截至去年底止年度將錄得未經審核虧損淨額約97萬美元，較2021年虧損70萬美元進一步擴大。
公司解釋，上述虧損主要由於截至去年底按公平值計入損益之金融資產的變動，未足以抵扣營運成本所致。
SHANGHAI GROWTH中午收報0.151元，無升跌。
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