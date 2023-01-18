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SHANGHAI GROWTH盈警 料去年虧損擴大至近百萬美元

SHANGHAI GROWTH（0770）發盈警，預期截至去年底止年度將錄得未經審核虧損淨額約97萬美元，較2021年虧損70萬美元進一步擴大。