公司解釋，上述虧損主要由於截至去年底按公平值計入損益之金融資產的變動，未足以抵扣營運成本所致。

公告預期將於今年3月下旬刊發去年度業績。

SHANGHAI GROWTH中午收報0.151元，無升跌。

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