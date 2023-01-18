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港股半日跌28點 手遊股造好 亞盛醫藥挫11%

港股表現反覆，早段最多跌155點，低見21422點，之後跌幅有所收窄，半日跌28點或0.13%，報21549點，大市成交金額725億元；國指跌10點或0.14%，報7303點。恒生科技指數收報4492點，跌0.17%。

「ATMX」個別走，阿里巴巴（9988）跌0.79%，收報113.6元；騰訊（0700）升1.07%，收報377.8元；美團（3690）跌1.33%，收報162.6元；小米（1810）升1.02%，收報11.84元。京東（9618）跌3.67%，收報230.8元；網易（9999）升4.27%，收報139.3元；嗶哩嗶哩（9626）收報208.2元，跌1.79%。

藍籌方面，創科實業（0669）升5.28%，收報104.6元，是升幅最大的藍籌；百度 （9888）表現最弱，收跌4.47%，收報126.2元，是跌幅最大的藍籌。

今年首批遊戲版號發放，手遊股集體向上。網龍（0777）收報17.82元，升1.02%；心動公司（2400）收報25.35元，升5.41%；中手游（0302）收報1.96元，升0.51%；創夢天地（1119）收報4.19元，升1.21%。

花旗上調1月賭收預期，濠賭股逆市向上。金沙中國（1928）升3.22%，收報28.85元；銀娛（0027）升3.12%，收報54.6元；新濠國際發展（0200）收報10.36元，升2.17%；美高梅中國（2282）收報10.2元，升0.99%；澳博（0880）收報4.77元，升1.92%；永利澳門（1128）收報9.39元，升1.08%。

新東方（9901）績後向下，收報31.95元，跌6.3%；新東方在線（1797）收報61.6元，跌8.47%。

諾輝健康（6606）及亞盛醫藥（6855）分別折讓8%及近一成配股，諾輝健康收報31.05元，升0.65%；亞盛醫藥收報24元，跌11.6%。

 

 

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