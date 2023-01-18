網易（9999）與美國遊戲巨頭暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）紛爭持續發酵。暴雪中國周二表示網易不接受順延現有遊戲服務協議六個月的提議，網易回應指，「暴雪的這種提議，包括周二突發的聲明，是蠻橫的、不得體的」。
網易公司在微信公眾號就《暴雪對國服玩家社區的更新說明》發布說明，稱「其過分的自信中並未考慮這種予取予求、騎驢找馬、離婚不離身的行為，將玩家和網易置於了何地。
若暴雪不能與網易續約，也找不到接手的下家公司，暴雪將於1月23日中止國服遊戲服務。暴雪提到，會在周三推出一項功能，讓《魔獸世界》的國服玩家下載各自的遊戲進度以備未來使用。對此網易表示，該功能為暴雪單方面提出並開發上線，未經網易方面測試、使用，可能存在未知安全隱患。
網易仍將發行與暴雪聯合開發的《暗黑破壞神：不朽》，惟這款遊戲屬於另外一份協議。
去年11月，暴雪娛樂宣布將暫停在中國內地的大部分遊戲服務，與網易的現行授權合約將於2023年1月23日到期。據報，雙方除財務條款存在分歧外，主要因IP控制權和用戶數據掌控未談攏。網易此次在說明中稱，「作為代理公司，網易從未尋求暴雪遊戲或其他合作伙伴的IP控制權，在過去14年的長期合作過程中，網易對任何暴雪IP的使用和授權都是按照合同條款，並取得了暴雪的同意和審批。」
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