FIS今日公布全球創新報告，旨在探討企業在嵌入式金融和web3 金融科技導的轉型投資。調查顯示，有43%的非金融機正提供或準備開發嵌入式金融服務 。有64%的金融服務公司認為去中心化金融（DeFi） 是公司的重要增長機遇。另外有七成受訪企業表示正投資科技以改善ESG報告及披露水平。
FIS旗下Worldpay 香港支付服業務發展經理蘇鈞濠表示，FIS旗下有三大業務，包括Worldpay電子錢包、銀行解決方案和保險、證券業解決方案。蘇鈞濠表示，自己主要負責Worldpay領域，透過與各支付錢包合作，成為公司產品之一，再向商戶提供銷售。
蘇鈞濠表示，目前香港市場有4個電子錢包客戶，如Visa 、Mastercard和銀聯，並透露今年內希望加入支付寶和微信支付，讓商戶可有更多選擇。
他又表示，2021年Worldpay全球市佔率報12.8%，全球市場佔有率第一。公司在香港市場主要集中線上交易，行業包括航空、電商，未來將搶佔更多娛樂、遊戲和虛擬産品交易。
蘇鈞濠又透露，公司合作的電子支付聚焦可全球支付，可做到全球買賣交易，不只限於香港市場，見到本港市場有許多新興支付如「先買後付」，公司會持續關注有關支付的趨勢，評估全球廣泛使用情況，再考慮會否引入新興支付。
蘇鈞濠表示，公司一直定位為金融科技服務公司，今次新增全球創新報告，旨在讓大眾和商界更了解金融科技的發展趨勢，引入更轉型技術。
是次調查數據來自9個地區及國家，訪問了2000名金融服務業及非金融服務公司的商界領袖，當中本港受訪者佔160人。
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